Blefaroplastia Istockphoto

Remoção do excesso de pele, bolsas de gordura e flacidez nas pálpebras. Procedimentos que proporcionam aos pacientes resultado de rejuvenescimento aliado à revitalização emocional, elenca a a médica oculoplástica Luiza Paulo Filho, especialista na área de cirurgia de pálpebras.



"Um dos principais benefícios psicológicos e emocionais da blefaroplastia é o aumento da satisfação com a aparência do seu rosto. Essas mudanças físicas visíveis podem refletir uma sensação de renovação pessoal, levando a um aumento da autoconfiança e da autoestima”, reforça a médica.Ela destaca ainda que a remoção do excesso de pele nas pálpebras melhora significativamente a aparência dos olhos, tornando-os "mais abertos e brilhantes". "Isso pode contribuir na percepção de si mesmo, proporcionando uma imagem mais jovem e energética. Essa melhoria na aparência dos olhos também pode ter um impacto positivo na interação social", pontua a médica.

Luiza reforça que “a correção das pálpebras caídas e flácidas por meio da blefaroplastia pode eliminar o aspecto cansado e envelhecido que algumas pessoas possam apresentar. Essa transformação física pode ter um efeito emocional profundo, aumentando a autoconfiança e a sensação geral de bem-estar. Ao se livrar da aparência cansada, os pacientes podem experimentar uma melhoria na auto imagem e sentir-se mais felizes e satisfeitos consigo mesmos”.



Ansiedade



De acordo com a médica, para os pacientes que sofrem de ansiedade, depressão ou insatisfação relacionada à aparência dos olhos, a blefaroplastia pode proporcionar também um alívio significativo.



"Ao corrigir as preocupações estéticas e alcançar uma aparência desejada, os pacientes podem sentir uma redução nos sentimentos negativos associados à sua aparência facial. Isso pode levar a uma melhoria do bem-estar emocional e uma diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão, além de maior produtividade no trabalho", afirma

A eliminação do excesso de pele nas pálpebras também pode ter um efeito emocional significativo para aqueles que se sentem constrangidos ou inseguros com sua aparência facial. Ao se livrar das características indesejadas, os pacientes podem experimentar um aumento na autoconfiança e uma redução do desconforto social. Isso pode permitir que eles se sintam mais à vontade consigo mesmos e melhorem sua qualidade de vida emocional.



No entanto, resalta a médica, é importante lembrar que cada indivíduo é único e os resultados psicológicos e emocionais podem variar de pessoa para pessoa. É essencial discutir as expectativas e preocupações de cada áciente com o cirurgião antes de tomar qualquer decisão sobre a blefaroplastia.