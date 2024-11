Das súbitas ondas de calor às noites de insônia, a menopausa e seus sintomas ainda são uma incógnita para a grande maioria das pessoas, mesmo para os médicos. Pensando nisso, e com o objetivo de desmitificar alguns de seus mistérios, a neurocientista e especialista em saúde da mulher Lisa Mosconi escreveu “O cérebro e a menopausa: a nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa”, que chega no Brasil pela editora HarperCollins.



A publicação parte das pesquisas científicas mais recentes sobre a menopausa e mostra que, ao contrário do que muitos acham, o verdadeiro protagonista dessa fase é o cérebro, não os ovários. Lisa Mosconi ainda refuta a ideia de que a menopausa seja sinônimo de fim, mostrando que, na verdade, é uma transição para um novo capítulo da vida.



Com uma linguagem acessível, o livro é dividido em quatro partes e cada capítulo é focado em um aspecto da menopausa, como as origens dos sintomas, os processos hormonais e fisiológicos que levam à menopausa, os tratamentos disponíveis para a redução dos sintomas, as mudanças de hábitos que ajudam a melhorar a qualidade de vida antes, durante e depois da menopausa, entre outros assuntos.



“O cérebro e a menopausa” também traz um capítulo que levanta a questão da menopausa em pessoas trans, fazendo uma introdução sobre os efeitos dos tratamentos de afirmação de gênero no ciclo da menopausa e na saúde dos indivíduos. “Além do meu desejo de garantir que esse livro seja inclusivo, eu quis discutir os impactos das terapias de afirmação de gênero no cérebro, porque a primeira opção de tratamento para homens transgêneros costuma envolver o uso da testosterona combinada com medicamentos supressores de estrôgenio, o que pode induzir a menopausa ou alguns de seus sintomas”, destaca a autora.

Capa do livro "O cérebro e a menopausa" HarperCollins/Divulgação

O cérebro e a menopausa

• Autora: Lisa Mosconi

• Tradução: Cristina Yamagami

• Editora: HarperCollins

• Número de páginas: 384

• Preço: R$ 69,90 (físico); R$ 49,90 (ebook)

• Onde encontrar: Amazon; https://harpercollins.com.br/