Com força de vontade, a criatividade pode ser praticada ao longo de todas as fases da vida, a partir de pequenos atos

Criatividade, você tem? Embora muitos acreditem ser um talento para poucos, especialistas apontam que essa característica pode ser desenvolvida por qualquer pessoa ao longo da vida, desde que exercitada com frequência. No Brasil, entretanto, os números são preocupantes. Dados deste ano da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelam que mais da metade dos alunos de 15 anos do país demonstra baixo nível de criatividade ao enfrentar problemas sociais e científicos em uma avaliação de nível internacional.