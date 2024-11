Laura Hudson estava grávida de 36 semanas da primeira filha quando descobriu que tinha uma forma agressiva de câncer de mama. Em questão de dias, ela estava se preparando não apenas para uma cesariana para dar à luz, mas também para se submeter a um tratamento de quimioterapia e a uma mastectomia. Laura, que mora em Astley, na Inglaterra, mal consegue acreditar no que aconteceu com ela ao relembrar os acontecimentos dos últimos 12 meses.

Ela e o marido, Sam, estão comemorando juntos o primeiro aniversário de Aurora, e o casal está incrivelmente aliviado por Laura ter sido declarada livre do câncer.

'Muito chocados'

Laura, agora com 34 anos, disse que percebeu que algo estava errado quando sentiu um caroço no seio direito. Ela não ficou muito preocupada, mas comentou com seu clínico geral, que achou que "provavelmente tinha a ver com a gestação" — e pediu que ela retornasse após duas semanas. "Na consulta seguinte, achei que (o nódulo) havia aumentado, e o médico concordou. Ele enviou então um pedido para mais exames", lembra Laura.

Ela contou à Radio Manchester, da BBC, que teve sorte de encontrar o nódulo e de "seguir seus instintos", indo ao médico. Os especialistas logo perceberam que ela tinha câncer.

Como o nódulo havia crescido muito rápido, os médicos quiseram iniciar o tratamento o mais rápido possível no centro oncológico The Christie NHS Foundation Trust, em Wigan.

Laura disse que ela e Sam ficaram "muito chocados, porque isso não é algo que se espera, especialmente durante a gravidez". "Meu primeiro pensamento foi em relação à minha bebê", acrescentou.

Jo Bishop Photography/PA Media Laura e Sam disseram que o diagnóstico de câncer foi 'um grande choque'

Aurora nasceu saudável com 37 semanas de gestação.

Embora a família recém-ampliada tenha conseguido passar alguns dias reunida, Laura precisou rapidamente iniciar a quimioterapia, antes de fazer a mastectomia e a reconstrução da mama. O tratamento, realizado no Royal Albert Edward Infirmary, em Wigan, foi bem-sucedido, o que significa que Laura e Sam puderam concentrar todas as suas energias na filha.

Claire Kelly, oncologista que tratou dela no The Christie, descreveu Laura como uma "mulher inspiradora" que, ao compartilhar sua história, também aumentou a conscientização sobre a doença. "Um nódulo não é o único sintoma de câncer de mama, por isso é importante que as pessoas se autoexaminem regularmente, e saibam o que é normal para elas", acrescenta Kelly.

De acordo com o site do NHS, sistema público de saúde britânico, os principais sintomas de câncer de mama são:

Nódulo ou inchaço no seio, no peito ou na axila

Alterações na pele da mama, como covinhas (pode ter aparência de casca de laranja) ou vermelhidão (pode ser mais difícil de ver na pele negra ou morena)

Mudança no tamanho ou no formato de um ou ambos os seios

Secreção no mamilo (se você não estiver grávida ou amamentando), que pode conter sangue

Mudança na forma ou aparência do mamilo, como virar para dentro (mamilo invertido) ou erupção cutânea (pode parecer eczema)

Dor na mama ou na axila que não passa (a dor na mama que vai e vem geralmente não é um sintoma de câncer de mama)

Laura disse que estava "muito contente" por ter sido examinada depois de encontrar o caroço no seio. "Não sei onde estaria se não tivesse", completou. "A grande mensagem para as mulheres é que não deixem de verificar."

Laura afirmou que a vida com a filha tem sido "incrível". "Ela fez o último ano valer a pena." "Ela é minha Aurora no sentido mais verdadeiro da palavra, uma linda luz na escuridão."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia