No próximo domingo, 17 de novembro, o Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital, será palco da 26ª Encontro Delas CAIXA – corrida de rua que conta com uma programação voltada para a saúde e bem-estar da mulher e da família. A concentração acontece na Lagoa Seca do Belvedere - onde será montado uma arena com estrutura completa para diversas ativações. As inscrições já foram encerradas. Os participantes já inscritos têm até o sábado (16) para retirar o kit atleta, feito sob medida para as mulheres.

Com percursos de cinco e dez quilômetros, a largada está marcada para às 8h. Ao cruzar a linha de chegada, todas as atletas ganharão medalha de participação e concorrerão ao sorteio de diversos brindes.



A premiação é dividida em sete categorias:

Geral 10Km

Geral 5Km

Etária 5 Km (até 24 anos)

Etária 5 Km (de 25 a 34 anos)

Etária 5 Km (35 a 44 anos)

Etária 5 Km (de 45 a 54 anos)

Etária 5 Km (acima de 55 anos)



As três primeiras colocadas de cada categoria recebem troféus e prêmios dos patrocinadores. O público esperado supera as cinco mil pessoas. Segundo a organização do evento, são cerca de 1.500 mulheres inscritas que levarão seus familiares, inclusive os pets.



SERVIÇO

26ª Corrida Encontro Delas CAIXA

Quando: 17 de novembro

Onde: Lagoa Seca do Belvedere

Horário: largada às 8h

Para mais informações: https://www.encontrodelas.com.br/bh/