No próximo sábado (16), o Centro Universitário UniBH realiza a Feira de Saúde Integrada, um evento gratuito e aberto à comunidade, oferecendo uma série de serviços em saúde e orientações de bem-estar. A agenda acontece das 8h às 13h, na Rua Henrique Badaró Portugal, no bairro Buritis, e integra o projeto “A Rua é Nossa”, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte que incentiva o uso de espaços urbanos para atividades físicas e lazer, por meio do fechamento das vias ao trânsito de veículos.



A feira visa promover a saúde e a prevenção de doenças, abordando temas essenciais para a população. Entre os serviços que serão oferecidos, estão aferição de pressão arterial, medição de glicemia, orientações sobre saúde bucal, nutrição e descarte adequado de medicamentos. Serão abordadas, também, questões de saúde masculina, como a prevenção ao câncer de próstata, tema especialmente relevante em novembro, quando todo o país adere à campanha de conscientização Novembro Azul.

Além disso, abordagens de saúde animal serão executadas, como dicas de cuidados com a saúde e a qualidade de vida dos pets que vivem em apartamentos, desenvolvidas por especialistas em Medicina Veterinária da instituição.



Para o diretor do UniBH, Eduardo França, a ação reforça a importância do trabalho de extensão, uma vez que promove a aproximação entre campus e comunidade local. “Eventos como a Feira de Saúde Integrada são fundamentais para oferecermos um cuidado próximo e acessível à população. É uma oportunidade de unirmos conhecimento e prática, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que vivem ao nosso redor”.

O evento também trará orientações sobre práticas posturais, prevenção de lesões e exercícios físicos adaptados para diferentes idades, permitindo que pessoas de todas as faixas etárias recebam orientações sobre cuidados com o corpo e hábitos saudáveis. Profissionais especializados estarão à disposição para orientações e dicas, especialmente no que diz respeito a dietas balanceadas e cuidados com alimentos industrializados, muitas vezes presentes no cotidiano da população urbana.





A participação do UniBH em uma iniciativa como o projeto “A Rua é Nossa” reforça a proposta de incentivar a convivência e o uso dos espaços públicos de maneira saudável e cidadã. Por meio da ação, o Centro Universitário traz a comunidade para o cotidiano acadêmico, fortalecendo seu papel na promoção da saúde e educação para além das salas de aula.

