Entre essa sexta-feira (1/11) até 7 de novembro, ocorre a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, uma campanha de conscientização voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer bucal, doença que afeta cerca de 15 mil brasileiros anualmente, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) de 2022. Essa enfermidade, que se desenvolve principalmente na língua, gengiva, céu da boca e garganta, pode ser silenciosa em seu início, mas o cirurgião-dentista Cesar Rodrigues explica que alguns sinais sutis podem ajudar a identificar o problema precocemente.







“O câncer bucal é uma doença que pode ser detectada de maneira simples e rápida, desde que o paciente esteja atento a mudanças na boca e tenha o acompanhamento de um profissional. Pequenas feridas, manchas brancas ou avermelhadas e caroços podem parecer inofensivos, mas se persistem por mais de duas semanas, é hora de procurar ajuda”, alerta Cesar, especialista em implantes.

Ele explica que o diagnóstico precoce é fundamental para garantir um tratamento mais eficiente e com menos complicações. “Quando descoberto no início, o câncer bucal tem uma taxa de cura muito mais alta”, acrescenta.







Segundo o INCA, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool estão entre os principais fatores de risco para o câncer bucal, sendo responsáveis por aproximadamente 90% dos casos diagnosticados. “O cigarro e o álcool afetam diretamente a mucosa da boca, favorecendo o desenvolvimento de células cancerígenas. É uma combinação perigosa, pois o álcool potencializa os efeitos nocivos do tabaco”, explica Cesar.

Ele também destaca que a exposição excessiva ao sol, principalmente para trabalhadores que ficam muito tempo ao ar livre, como agricultores e pescadores, pode ser um fator de risco para o câncer nos lábios.







Além disso, a má higiene bucal também pode favorecer o desenvolvimento da doença. “Cuidar bem dos dentes e gengivas é uma forma de proteger a saúde como um todo. Muita gente acha que uma boa escovação é só para evitar cáries, mas ela também previne doenças mais sérias, como o câncer bucal”, reforça o especialista.







Muitas pessoas negligenciam as consultas regulares ao dentista, acreditando que esses profissionais só cuidam dos dentes. No entanto, Cesar reforça que os dentistas são capazes de identificar sinais iniciais de várias doenças, incluindo o câncer bucal.





“Nossa função vai muito além da estética. Nas consultas, fazemos um exame completo da boca e, muitas vezes, encontramos lesões em estágios iniciais, que podem ser tratadas antes de evoluírem para algo mais sério”, comenta o cirurgião-dentista.







Ele também lembra que a visita periódica ao dentista pode salvar vidas. “O acompanhamento profissional é indispensável, principalmente para pessoas que fazem parte do grupo de risco. Só com uma avaliação cuidadosa conseguimos identificar lesões suspeitas que, a olho nu, o paciente pode não perceber. Se você notar algo diferente em sua boca, não espere. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico”, orienta.







A maioria dos casos de câncer bucal começa com sinais leves, que muitas vezes passam despercebidos. Entre os sintomas que merecem atenção, Cesar cita: feridas que não cicatrizam em duas semanas ou mais, manchas brancas ou vermelhas nas gengivas, língua ou outras áreas da boca, nódulos ou caroços na região da boca ou do pescoço, dificuldade para mastigar ou engolir, e dor persistente na boca ou sensação de algo preso na garganta.







“Seja atento ao que sua boca comunica. O corpo dá sinais, e nossa responsabilidade é escutar e agir. Não deixe para depois. Busque ajuda e converse com seu dentista sempre que notar algo diferente”, enfatiza Cesar.







Segundo o INCA, o câncer bucal ocupa a quinta posição entre os cânceres mais comuns entre homens e a sétima entre mulheres no Brasil. A estimativa para 2023 é de cerca de 15 mil novos casos, com um índice de mortalidade alto, principalmente em pacientes diagnosticados em estágio avançado. “Esses números são um lembrete de que o câncer bucal é uma realidade. Não é algo que acontece apenas com os outros. Então, cuide-se.”







A conscientização, a mudança de hábitos e o cuidado preventivo são passos essenciais para reduzir o impacto desse tipo de câncer no Brasil. Durante a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, profissionais de saúde reforçam a importância de adotar medidas simples que podem salvar vidas.

