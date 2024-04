No Brasil são esperados 15.100 novos casos de câncer de boca, que em Minas Gerais é o quinto e o sexto tipo mais frequente, respectivamente, entre as mulheres e os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Também denominado tumor da cavidade oral, seus primeiros sintomas, em alguns casos, se assemelham a aftas.

“Trata-se de um câncer que inicialmente se manifesta por meio de lesões vermelhas ou brancas, e podem ser facilmente confundidas com condições benignas. Uma ferida que não cicatriza dentro de duas semanas é sinal de alerta para procurar um dentista, profissional apto a realizar o diagnóstico e fazer o encaminhamento a um médico em caso de malignidade”, orienta Patrícia Reis, coordenadora do curso de Odontologia da Estácio BH.

Segundo a coordenadora, outros indícios menos comuns podem surgir em um estágio mais avançado da doença, como nódulos no pescoço ou na garganta, rouquidão persistente, perda de apetite, perda de peso, dificuldade para engolir, falar ou abrir a boca.

“As consultas regulares com o dentista – no mínimo a cada seis meses – são determinantes para assegurar um diagnóstico precoce e aumentar as taxas de cura. O tratamento é definido de forma individualizada, considerando a agressividade do tumor, e é feito por uma equipe multidisciplinar, podendo envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia”, esclarece Patrícia Reis.

Tumor na cavidade oral

O tumor da cavidade oral pode se desenvolver nos lábios, no céu da boca, na gengiva, bochecha, língua, nas glândulas salivares ou amígdalas.

Patrícia Reis frisa ainda que o tabagismo e o consumo de bebida alcoólica são os principais fatores de risco, mas sabe-se que o Papilomavírus Humano do tipo HPV16 pode estar associado a alguns tipos da neoplasia. “A melhor forma de prevenção é o autoexame bucal, a visita regular ao dentista, imunização contra o HPV e a adoção de hábitos saudáveis. O autoexame consiste em observar a boca a fim de inspecionar se há alguma alteração”, avisa a dentista.

Estácio BH oferece atendimento odontológico gratuito

Para ajudar a manter os cuidados com a saúde bucal em dia, a Estácio Belo Horizonte do campus Prado (rua Erê, 207) oferece em sua Clínica Escola um atendimento completo e gratuito à comunidade, em uma área de 600 m², com 30 estações e equipamentos de ponta, e um ambiente protocolar de limpeza e esterilização.

“Sob a supervisão dos docentes, os alunos do curso de Odontologia fazem desde orientação em saúde bucal, limpeza, restauração a extrações e próteses”, explica a coordenadora do curso, a dentista Patrícia Reis.

Os interessados podem enviar mensagem para o WhatsApp da clínica (31) 3298-5242 para cadastro e agendamento. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta, de manhã e à tarde.