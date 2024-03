O tratamento não consiste em tratar somente as feridas bucais, é necessário iniciar o tratamento da doença reumática

A afta é uma ferida com dor intensa que aparece na região da boca como na parte interna da bochecha, lábios, língua e garganta. Tornando-se a doença bucal mais comum, a afta dura em média, de uma a duas semanas, podendo surgir em crianças, adolescentes, adultos e com menor frequência, sendo mais rara a sua aparição na terceira idade.

Essa ferida pode ser mais suscetível devido alguns fatores como mudanças hormonais, hereditariedade, traumas, alergia alimentar, deficiência nutricional entre outros. “O surgimento de aftas recorrentes com um tempo mais longo de cicatrização pode ser um alerta a doenças reumáticas”, diz a reumatologista Cláudia G. Schainberg.

Algumas doenças reumáticas como o Lúpus Eritematoso Sistêmico, artrite e Síndrome de Behcet, podem ser alertadas por aftas constantes. Ao notar o aparecimento de aftas, mal-estar, fadiga, febre e perda de apetite é fundamental que procure um médico para realizar alguns exames.

Uma dessas doenças é a Síndrome de Behçet, que é uma condição inflamatória que afeta os vasos sanguíneos, resultando em inflamação das suas paredes. Além disso, pode ocasionar o bloqueio dos vasos tanto venosos quanto arteriais em diferentes partes do organismo. A identificação da doença é principalmente clínica, fundamentada na análise da história médica e no exame físico do paciente.

O tratamento não consiste em tratar somente as feridas bucais. “É necessário iniciar o tratamento da doença reumática, com a finalidade de aliviar os sintomas e evitar complicações mais importantes”, alerta Schainberg.

O cuidado precoce e adequado pode melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir o risco de complicações a longo prazo e o tratamento deve ser feita somente depois da indicação de um especialista.