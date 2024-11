Um dos exames mais comuns realizados pelos laboratórios clínicos é o teste de glicemia em jejum. Mas, apesar de bastante conhecido, ele ainda causa muitas dúvidas nos pacientes. Afinal, índices altos de glicemia em jejum indicam diabetes? Qual a diferença entre diabetes e pré-diabetes? Quais são os limites aceitáveis de glicose e quando é preciso realizar uma dieta mais restritiva?









diabetes se caracteriza pelo excesso de concentração de açúcar no sangue, decorrente da falha na produção ou na ação do hormônio insulina, produzido pelo pâncreas. O tipo 1 da doença está ligado a falhas diretas das células do órgão produtor. Já o tipo 2, responsável por cerca de 90% dos casos, é associado a fatores externos, como obesidade, genética e estilo de vida.

De acordo com a endocrinologista Flavia Pieroni, a genética e a alimentação têm papéis decisivos no desenvolvimento do diabetes tipo 2. A predisposição genética, ligada a variantes que afetam a resistência à insulina e a função das células beta do pâncreas, aumenta o risco de desenvolver a doença, especialmente em pessoas com histórico familiar.







Por outro lado, o consumo excessivo de açúcares, carboidratos refinados e gorduras saturadas, aliado ao sedentarismo, favorece o ganho de peso e a resistência à insulina, fatores que aceleram o surgimento do diabetes. A obesidade, em particular a gordura abdominal, é um dos principais gatilhos.







“Mesmo indivíduos geneticamente predispostos podem reduzir o risco por meio de uma alimentação saudável e exercícios, evidenciando que, apesar da genética, o estilo de vida tem grande influência no controle e na prevenção da doença”, destaca a Dra. Flávia.







Diagnóstico







Um ponto crucial na prevenção do diabetes é a realização de exames de sangue regulares. Normalmente, em pessoas saudáveis, a glicemia em jejum fica em torno de 70 mg/ dL a 99 mg/dL. Um paciente é considerado pré-diabético quando este índice atinge entre 100 e 125 mg/ dL. Testes acima de 125 mg/dL são um indicativo da doença já instalada.







“A realização desses testes pode fazer a diferença na identificação de problemas de saúde antes que se tornem mais sérios. A condição de pré-diabetes oferece uma oportunidade de reversão antes que a doença se instale”, destaca a endocrinologista.







Para confirmar o diagnóstico de diabetes, é recomendado que o exame seja repetido em outra ocasião, especialmente se o paciente não apresenta sintomas claros da doença ou se for a primeira alteração detectada. A hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose são outros exames que também podem ser utilizados na investigação diagnóstica.







Se o paciente apresentar sintomas clássicos de diabetes, como sede excessiva, aumento da frequência urinária e perda de peso inexplicável, um único resultado alterado em qualquer desses exames pode ser suficiente para o diagnóstico.







No entanto, como as hemácias - células sanguíneas - têm influência sobre o valor, a hemoglobina glicada é mais representativa da glicemia das últimas 8 a 12 semanas, permitindo um retrato histórico que oferece mais subsídios para o diagnóstico ou a monitorização da eficácia do tratamento em pacientes com diabetes”, explica a médica.







Atenção aos sinais







Sede excessiva, fome constante e fadiga são sintomas frequentemente despercebidos, mas importantes para o diagnóstico precoce do diabetes. Outros sintomas são aumento na frequência e no volume de urina, visão embaçada e perda de peso inexplicada. Esses sintomas podem variar em intensidade e nem sempre aparecem juntos, especialmente no diabetes tipo 2, que pode evoluir lentamente. Ignorá-los pode levar a um quadro de saúde debilitante com complicações graves, como doenças cardíacas, oculares e renais.







Quando a doença já está instalada, o monitoramento contínuo é fundamental para garantir um controle eficaz. “O manejo diário, aliado à orientação médica, é vital para mitigar os impactos na condição de vida dos pacientes”, informa a especialista.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia