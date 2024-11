Manter a saúde bucal durante o uso de aparelhos ortodônticos pode ser um desafio, mas é fundamental para garantir o sucesso do tratamento e prevenir doenças. Estudos mostram que pacientes com aparelhos ortodônticos têm até três vezes mais chance de desenvolver cáries e doenças gengivais se não adotarem cuidados redobrados.

1. Higienização adequada





Pacientes com aparelhos fixos devem estar atentos à higienização completa após as refeições principais (café da manhã, almoço e jantar). É recomendado o uso de escova dental de cerdas macias, fio dental e raspador de língua para garantir uma limpeza eficaz. “A higienização noturna é a mais importante, pois a cavidade bucal deve dormir limpa para evitar que bactérias metabolizem restos alimentares durante a noite”, enfatiza Camila. Pacientes com alinhadores removíveis devem remover os dispositivos para a limpeza, garantindo uma higienização mais eficiente.





2. Evitar alimentos e hábitos prejudiciais





Para quem usa aparelhos fixos, é essencial evitar alimentos duros, pegajosos ou crocantes, como pipoca, castanhas e goma de mascar, pois esses podem descolar as peças ortodônticas. Alimentos como balas de goma e caramelos também são especialmente prejudiciais. Já os pacientes com alinhadores removíveis não possuem restrições alimentares, pois removem os alinhadores durante as refeições. “É importante evitar hábitos como roer unhas, abrir embalagens com os dentes ou segurar objetos com a boca, independentemente do tipo de aparelho”, afirma Camila.





3. Profilaxia dental e Protocolo GBT





A profilaxia dental deve ser realizada de modo personalizado, cada paciente tem uma necessidade. No entanto, se o paciente apresentar dificuldades na higienização ou sintomas como sangramento gengival, a limpeza profissional pode ser necessária com maior frequência. O Protocolo GBT (Guided Biofilm Therapy), da EMS, é uma ferramenta inovadora que oferece uma profilaxia eficaz e confortável. “A GBT utiliza tecnologia de ponta para detectar e remover o biofilme dental de maneira eficiente e suave.

Além disso, destaca as áreas que precisam de mais atenção na higienização diária, proporcionando ao paciente um controle visual das regiões a serem melhoradas”, explica a Dra. Camila. Esse protocolo é baseado em evidências científicas e utiliza técnicas avançadas, como jatos de ar e água combinados com um pó de limpeza suave, garantindo a profilaxia eficiente, preservando os tecidos e com máximo conforto ao paciente. Confira aqui o passo a passo do Protocolo GBT.





4. Sinais de problemas bucais





Durante o tratamento ortodôntico, é importante ficar atento a sinais de problemas, como sangramento gengival, dor ao mastigar, sensibilidade e gosto ruim na boca. “Esses sintomas devem ser comunicados ao dentista para um diagnóstico e tratamento adequados, evitando complicações maiores”, alerta Camila.





5. Alívio do desconforto





O desconforto causado pelo aparelho ortodôntico pode ser aliviado com o uso de ceras ortodônticas nas partes salientes do aparelho fixo. Para alinhadores removíveis, a Dra. Camila recomenda manter o uso constante para superar a fase de adaptação. “Analgésicos podem ser utilizados conforme necessário, mas o uso constante dos dispositivos é crucial para a eficácia do tratamento”, acrescenta a dentista.





6. Ferramentas de higiene bucal





Pacientes ortodônticos devem utilizar ferramentas específicas para uma higiene completa. As escovas interdentais, escovas unitufo, passafio e irrigadores orais (waterpik) são indispensáveis para complementar a escovação e o uso do fio dental. “Esses instrumentos ajudam a alcançar áreas difíceis e a remover a placa bacteriana de forma mais eficaz”, destaca Camila. É importante lembrar que enxaguantes bucais não substituem a necessidade da limpeza mecânica.





7. Procedimentos pós-retirada do aparelho





Após a retirada do aparelho ortodôntico, é recomendada a realização imediata de uma profilaxia odontológica com o Protocolo GBT para garantir a higiene adequada dos dentes e preservar os tecidos. “O acompanhamento periódico é essencial para manter a saúde bucal, e o clareamento dental pode ser uma opção para valorizar o novo sorriso”, sugere a Dra. Camila.





8. Emergências e tratamento de cáries





Em caso de urgência relacionada ao aparelho ortodôntico, é fundamental tentar entrar em contato com o ortodontista ou procurar atendimento odontológico de plantão. “Evitar soluções caseiras pode prevenir danos adicionais ao aparelho e maior desconforto”, orienta a Dra. Camila. Se as cáries forem detectadas durante o tratamento, é essencial tratar a doença bucal imediatamente, mesmo que isso interrompa temporariamente o tratamento ortodôntico. “A saúde bucal é sempre uma prioridade”, reforça.





