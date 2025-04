PGR diz que vai se manifestar sobre prisão preventiva de Bolsonaro

Correio Braziliense

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou, nesta quarta-feira (2/4), que vai se manifestar sobre o pedido de medida cautelar e prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme orientou o Supremo Tribunal Federal (STF). Procurado pelo Correio, o órgão afirmou que a resposta ao ministro Alexandre de Moraes "não tem data prevista".

No dia 18 de março Moraes pediu que a PGR se manifestasse sobre o pedido de prisão preventiva do ex-presidente em até 5 dias. No entanto, o prazo foi descumprido e o órgão ainda não se manifestou.



A notícia-crime foi apresentada pela vereadora Liana Cirne (PT-PE) e de Victor Fialho Pedrosa acusam Bolsonaro de “por meio de suas redes sociais e declarações públicas, convocou seus apoiadores para participarem de uma grande mobilização em favor da anistia de indivíduos condenados ou investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, a quem chama de “reféns do 8/jan”.

No documento enviado ao STF, a vereadora pede a prisão preventiva e medidas cautelares para “restringir a atuação” de Bolsonaro “em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos”.

Ex-presidente está inelegível até o ano de 2030 STF/ Reuters A defesa de Jair Bolsonaro nega envolvimento dele com a suposta trama golpista e com os atos de 8 de janeiro de 2023 Antonio Augusto/STF Moraes pediu manifestação da PGR sobre possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) Rosinei Coutinho/STF Primeira Turma marcou sessões até quarta-feira (26/3) para julgar Bolsonaro Antonio Augusto/STF Moraes pediu manifestação da PGR sobre possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) Antonio Augusto/STF Voltar Próximo

"A PGR ainda não apresentou manifestação no referido caso", disse em nota enviada ao Correio nesta quarta-feria (2/4), sem nenhuma manifestação sobre o atraso no prazo.

