Cleitinho pede manifestações contra STF e em defesa de Bolsonaro

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pediu que os seus apoiadores se manifestem contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (2/4), o parlamentar mineiro criticou o ministro Alexandre de Moraes e o STF após a Corte pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre um possível pedido de prisão do ex-presidente.

“Isso aqui é urgente. Eu peço para você que apoie o ex-presidente Bolsonaro, que compartilhe esse vídeo para todo o Brasil para mostrar a sua indignação. Olha isso aqui, Moraes manda a PGR se manifestar sobre a prisão de Bolsonaro, querem prender o Bolsonaro”, declarou Cleitinho, se referindo a uma notícia da coluna de Paulo Cappeli, do portal Metrópoles.

O senador comparou a situação do ex-presidente ao julgamento em andamento no STF, que está decidindo se anulará os processo da Operação Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. “O Palocci é um réu confesso, um dos maiores delatores dos escândalos de corrupção do mensalão e do petrolão. Agora querem anular toda a condenação dele”, criticou. O placar está 2x1 a favor de Palocci pela anulação de todas as provas e processos da operação.

Cleitinho sugeriu que o Supremo não está tratando os casos com o mesmo rigor. “Vocês vão pedir a manifestação do povo brasileiro por essa esculhambação que estão fazendo?”, questionou, antes de reforçar o chamado para mobilização. “Vamos combater essa injustiça que querem fazer com o presidente Bolsonaro. Vamos para cima, estamos juntos.”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também pediu apoio aos seus seguidores. "Querem prender alguém por convocar manifestação é piada. Dia 06 na Paulista cada dia mais forte", disse em suas redes sociais, também na manhã desta quarta-feira.

A manifestação dos parlamentares ocorre em meio à crescente pressão sobre Bolsonaro, que se tornou réu por tentativa de golpe de Estado.

Segundo as informações da coluna, o ministro do STF determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie a necessidade de uma eventual prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A medida considera a possibilidade de que a detenção seja necessária para garantir a ordem pública e a regular condução das investigações. Além disso, Moraes solicitou que a PGR se manifeste sobre as convocações feitas pelo ex-presidente para os atos de anistia.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem utilizado as redes sociais para convocar seus apoiadores a participarem de uma manifestação no próximo dia 6 de abril, na Avenida Paulista, em São Paulo.