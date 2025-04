Quaest: pela primeira vez, governo Lula é reprovado por mais da metade da população

Pela primeira vez, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a ser reprovado por mais da metade da população, de acordo com a nova pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2/4).

O levantamento, que ouviu 2.004 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 27 e 31 de março, mostra que o presidente é reprovado por 56%, enquanto 41% da população aprova a gestão e 3% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

É a primeira pesquisa do instituto em que Lula é reprovado por mais de 50% da população. A última pesquisa Genial Quaest, divulgada em janeiro, mostrava uma reprovação de 49%, frente a aprovação de 47%.

Os resultados da pesquisa reforçam o que foi mostrado por outros institutos, como a AtlasIntel desta semana (49,6% de reprovação).

Regiões



Entre as regiões do país, segundo o levantamento da Quaest, o Sul concentra o maior índice de reprovação, com 64%. Lula concentra maior popularidade no Nordeste, com 52% de aprovação. No Centro-Oeste e no Norte, 52% dos entrevistados desaprovam o governo. No Sudeste, esse índice vai para 60% dos entrevistados pela pesquisa Genial Quaest.

No recorte por gênero, a pesquisa Quaest mostra predominância da reprovação entre homens (59%), enquanto 53% das mulheres ouvidas pelo levantamento desaprovam o governo do petista.

Já na análise por idade, a desaprovação do governo é maior entre a população mais jovem. De acordo com a pesquisa Genial Quaest, 64% das população entre 16 e 34 anos reprovam a gestão do petista.



Ainda de acordo com os dados do levantamento, é possível afirmar que a desaprovação do governo Lula diminui quando os entrevistados são mais velhos. Isso porque, entre a população de 35 e 59 anos, 54% desaprovam Lula e, na população que tem 60 anos ou mais, 50% aprovam e 46% desaprovam o governo.

Governo quer aumentar popularidade



Com o objetivo de aumentar a popularidade, o governo Lula promoverá um evento sobre o balanço de dois anos de governo nesta quinta-feira (3/4). Além do presidente, a solenidade terá a presença de ministros de Estado, parlamentares, representantes da sociedade civil e outras autoridades.

O evento fará parte de uma campanha do governo para tentar reverter a queda na popularidade de Lula, que está no pior patamar dos três mandatos. Batizada de “O Brasil Dando a Volta Por Cima”, a solenidade vai destacar os programas como o Pé-de-Meia, a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil e o Minha Casa Minha Vida.