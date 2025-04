Damião faz aceno ao PSD e nomeia Helton Júnior vice-líder na CMBH

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil), em aceno ao PSD, partido de Fuad Noman, falecido na semana passada por complicações de um câncer, nomeou o vereador Helton Júnior (PSD) como vice-líder de governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A partir desta terça-feira (1/4), o parlamentar de primeiro mandato dividirá a representação dos interesses da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na Casa com o veterano Bruno Miranda (PDT). No plenário, Helton Júnior afirmou que a escolha de Damião respalda o legado do ex-prefeito da capital.

“Acho que a seleção do prefeito respalda muito o legado de Fuad, respalda também o PSD enquanto partido e também mostra a boa vontade do governo de investir na renovação política que a gente tanto prega”, declarou.

Durante a sessão, os parlamentares dedicaram um minuto de silêncio a Fuad Noman. Álvaro Damião será empossado oficialmente como prefeito na quinta-feira (3/4), às 9h, na CMBH. O político terá ainda que prestar contas para o Legislativo sobre os feitos da PBH em 2024. Com o rito de posse, o cargo de vice-prefeito ficará vago e deve ser ocupado pelo chefe do Legislativo, Juliano Lopes (Podemos).

Negociações

Lopes e Damião protagonizaram embates políticos no fim do ano passado, durante as articulações para a eleição da Mesa-Diretora da CMBH. O atual presidente da Casa foi apoiado pelo secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP) e outros 23 vereadores, que manifestaram o voto já no fim de outubro de 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lopes afirmou que a PBH havia se comprometido a não entrar na disputa pela Mesa-Diretora e foi surpreendido com as articulações de Damião, que lançou a candidatura de Bruno Miranda na semana anterior à votação. Fontes próximas aos membros da Mesa-Diretora afirmam que Juliano Lopes busca consenso com o Executivo e deve se reunir com Damião e Marcelo Aro nos próximos dias.

Conheça o vereador

Aos 25 anos, Helton Júnior é um dos vereadores mais jovens eleitos na capital mineira. Formado em Gestão Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Helton já trabalhou na Prefeitura de Contagem, no Governo de Minas, no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na Quaest e na Câmara Municipal de BH. Sua trajetória política inclui uma candidatura anterior pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) nas eleições de 2020.