Vereadores de BH manifestam luto por morte de Fuad

Os vereadores da Câmara de Belo Horizonte (CMBH) lamentaram a morte do prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (26/3). O presidente da Casa, Juliano Lopes, caracterizou Fuad como "um ser humano íntegro, compassivo, que dedicou sua vida a lutar por causas nobres de nossa cidade" e prestou condolências à família.

O líder de Fuad na Câmara, Bruno Miranda (PDT), se solidarizou publicamente com familiares e amigos do político. "Tive a honra de liderar o governo de Fuad Noman na Câmara e testemunhar de perto seu amor por BH, seu espírito incansável de trabalho e sua dedicação em fazer o melhor para as pessoas. Meu coração está tomado pela tristeza neste momento, mas Deus sabe o quanto ele lutou nesses mais de 80 dias de internação", afirmou.

A vereadora Marcela Trópia (Novo), que fez oposição ao prefeito no último mandato, também se pronunciou publicamente. "A dedicação e o comprometimento de Fuad com a cidade de Belo Horizonte nos últimos anos foram inegáveis. A política muitas vezes nos coloca em lados opostos, mas o respeito e a dedicação ao bem comum são laços que nos unem", disse.

Pablo Almeida (PL), que também manifestou oposição ao Executivo na Casa, afirmou deixar as diferenças de lado pelo luto. "Lamento profundamente a morte do prefeito Fuad Noman. Que Deus possa consolar os familiares e amigos. Em momentos assim, as diferenças ficam pequenas diante da dor da perda. Minhas orações estão com todos os que sofrem com sua partida", declarou.

Pedro Rousseff (PT) usou as redes sociais para lamentar a morte de Fuad. "Um dia triste para Belo Horizonte. Descanse em paz, Prefeito", comentou. Wagner Ferreira (PV), que fez parte da base governista na última legislatura, afirmou sentir imensa tristeza e caracterizou Fuad como "um gestor brilhante, de humanidade rara, apaixonado pelo que fazia", comentou.

Morte do prefeito

Fuad Noman morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira (26/3). Ele estava internado em estado grave no Hospital Mater após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O político estava internado desde 3 de janeiro e completou 87 dias na unidade hospitalar. Com a morte do prefeito, o vice Álvaro Damião (União), que governava interinamente, assume a chefia do Executivo de forma definitiva.

Damião, aos 54 anos, foi vereador na cidade por dois mandatos. Nasceu na própria cidade que governará e construiu sua carreira profissional como apresentador e repórter de TV e rádio, especializado no noticiário esportivo e de segurança pública.