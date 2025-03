Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (26/3), vítima de uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um linfoma não-hodgkin, aos 77 anos. Zema classificou o prefeito como um amigo e decretou luto oficial de três dias.

“Com tristeza, nos despedimos de Fuad Noman, prefeito de BH. Sua vida pública foi marcada pelo diálogo e respeito, sempre a serviço de uma cidade e de um estado mais forte. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, amigo”, disse.

O vice-governador Mateus Simões (Novo) também tratou Fuad como um amigo e disse que ele foi um “exemplo de político”. “Fuad foi um exemplo de servidor público, trabalhou pelo certo. Um exemplo de marido e pai. Faleceu como um exemplo de homem, resiliente e digno. Vá em paz, meu amigo”.

Em nota, o governo lembrou que Fuad Noman ocupou cargos de destaque na administração do estado, como secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, e presidente da Gasmig. “Sua visão estratégica foi fundamental para superar desafios e buscar soluções, deixando um legado de desenvolvimento e progresso para Minas Gerais”, diz a Cidade Administrativa.

“Sua partida representa uma grande perda para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Neste momento de luto, o Governo de Minas se solidariza com a família, amigos e todos os belo-horizontinos. Em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à cidade e ao estado, o governador Romeu Zema vai decretar luto oficial de três dias”, completa.

Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro em uma unidade do Hospital Mater Dei para tratar um quadro de insuficiência respiratória. Esta era a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, está feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Trajetória política

Bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e pós-graduado em programação econômica e execução orçamentária, Fuad foi funcionário de carreira do Banco Central e do Banco do Brasil. Passou a ocupar cargos públicos ao ser chamado para a função de secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), eleito em 1994. Ainda no exercício de cargos por trás dos holofotes da política eleitoral, ele foi consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) no governo de Cabo Verde.

O retorno às Minas Gerais após longa jornada no Planalto Central com passagem pela África Insular se deu a partir do pouso tucano no governo estadual. Na passagem iniciada com Aécio Neves (PSDB) em 2003 e prosseguida em mais um mandato com Antonio Anastasia (então no PSDB) pelo Executivo, Fuad Noman chefiou as secretarias da Fazenda; Transporte e Obras Públicas; e a pasta extraordinária da Copa do Mundo de 2014.

O ingresso na Prefeitura de Belo Horizonte veio junto de Kalil. Em 2017, primeiro ano do ex-correligionário no comando da cidade, Fuad começou seus trabalhos como secretário municipal de Fazenda. Quatro anos mais tarde ele seguiria no número 1212 da Avenida Afonso Pena, mas já na condição de vice-prefeito.