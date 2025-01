Gestão do prefeito Fuad Noman tem 64% de aprovação, aponta pesquisa

Ainda nos primeiros passos de um novo mandato, Fuad Noman (PSD) tem sua gestão avaliada positivamente pela maioria dos belo-horizontinos. Pesquisa realizada pelo Instituto Viva Voz na primeira semana do ano aponta que 64% dos moradores da capital mineira aprovam o trabalho do prefeito, enquanto 27% desaprovam e 9% não sabem ou preferem não responder.



Conforme o levantamento, 7% dos moradores da capital consideram a gestão de Fuad ótima; 37%, boa e 37%, regular. As percepções negativas se dividem entre 7% que consideram a administração ruim e outros 7%, péssima. Não souberem responder, 5% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada entre 3 e 7 de janeiro com 2.700 pessoas. Os números têm margem de erro de 1,9 ponto percentual.



Fuad Noman assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte no primeiro semestre de 2022, quando o então chefe do Executivo, Alexandre Kalil, deixou o cargo para concorrer ao governo estadual. Com dois anos à frente da cidade, o pessedista foi reeleito no ano passado para um novo mandato após sua primeira campanha como cabeça de chapa.



O Instituto Viva Voz também perguntou aos entrevistados sobre a expectativa para o novo mandato. Os otimistas são, com 51% das respostas, seguidos por 29% que se dizem indiferentes, 17% de pessimistas e 3% não souberam ou preferiram não responder.



No novo mandato, Fuad tem como vice-prefeito o ex-vereador Álvaro Damião (União Brasil). Neste início de governo, Damião assumiu a gestão de forma interina diante dos problemas de saúde vividos pelo chefe do Executivo.



Os dois anos e meio de gestão de Fuad à frente da PBH foram avaliados a partir das principais intervenções na cidade. Questionários sobre a realização ou obra mais significativa do prefeito, 33,1% não responderam e 14,7% afirmaram não haver nenhum feito.



Entre os feitos apontaram, 14,6% citaram barragens de contenção de água das chuvas; 9,3% o viaduto da Avenida Waldomiro Lobo com a Avenida Cristiano Machado; 7,2% a melhoria no atendimento nos postos de saúde e reforma de unidades de pronto atendimento (UPAs); 2,7% o asfaltamento de ruas; 2,4% o investimento em educação; 1,1% os investimentos em saneamento no Córrego do Onça; e 1% na construção de creches.

Os entrevistados também deram notas para a gestão da PBH em pontos-chave. Na média, de 0 a 10, as avaliações foram de 6 para a educação infantil; 5,8 para cultura e lazer; 5,5 para obras; 5,4 para saúde; e 3,9 para transporte.





MINAS E BRASIL



O Instituto Viva Voz também perguntou sobre as gestões estadual e federal. Sobre o governador Romeu Zema (Novo), 6% consideram a administração ótima; 28%, boa; 37%, regular; 10% ruim; 15% péssima; e 4% não souberam ou não quiseram responder.



Ainda sobre a administração de Zema, que entra agora em seu sétimo ano à frente de Minas Gerais, 51% dos entrevistados disseram aprovar a gestão; 41% desaprovam; e outros 8% não souberam ou não quiseram responder.



Sobre o governo federal, 7% consideram a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ótima; 22%, boa; 26%, regular; 12% ruim; 32% péssima; e 1% não soube ou não quis responder. O petista teve ainda 53% de desaprovação contra 43% de aprovação e 4% de entrevistados que não se manifestaram.



Para Igor Carvalho de Lima, CEO do Instituto Viva Voz, a boa avaliação do prefeito de Belo Horizonte em comparação com Zema e Lula é um bom indicativo para Fuad. Ele também destaca o número de recordações espontâneas de obras feitas na capital mineira.



“A notável avaliação positiva de Fuad, que chega no segundo mandato com índices superiores ao presidente Lula e ao governador Zema, mostra que a administração fez muito por Belo Horizonte até aqui. É bastante relevante um gestor conseguir mais de 50% de citações espontâneas a obras feitas”, avalia.





Melhora gradativa



Dez dias após ser internado para tratar de um quadro de pneumonia, o prefeito Fuad Noman (PSD) apresenta melhora gradativa, segundo boletim médico publicado nesta segunda-feira (13/1). Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei. Os médicos que o acompanham começam a retirar os medicamentos usados para pressão arterial, ainda conforme o boletim. O chefe do Executivo da cidade também segue em reabilitação fisioterápica motora e respiratória. Fuad Noman foi submetido a uma traqueostomia na sexta-feira (10/1). No dia anterior, foi entubado após quatro dias sem necessidade de ventilação mecânica.