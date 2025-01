Presidente da Câmara de Santa Luzia é alvo de pedido de cassação

O presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, vereador Glaysson Johnny (Avante), enfrenta um pedido de cassação do cargo após ser flagrado pela Polícia Militar dirigindo na contramão e apresentando sinais de embriaguez no último dia 5.

"Santa Luzia não pode continuar sendo a cidade da carteirada e da impunidade. Estamos estimulando a Câmara Municipal a atuar", afirmou o advogado Abraão Grecco, responsável pelo pedido de cassação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o parlamentar alegou que estava sendo seguido por dois veículos enquanto viajava em direção a São Paulo, acompanhado de uma mulher em outro carro.

Os policiais militares informaram que o vereador, que apresentava hálito etílico, recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

A representação, encaminhada ao vice-presidente da Câmara, vereador Paulo Pretão (Cidadania), sustenta que o presidente do Legislativo municipal agiu "de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltou com o decoro na sua conduta pública".

Para que a cassação seja aprovada, é necessário que a denúncia seja recebida pela Casa e, após os trâmites, obtenha o voto favorável de metade mais um dos parlamentares.

"Quando a gente foi fazer a conversão na Praça da Juventude, que é uma contramão 'pequenininha', você tem que passar direto pela via. Eu fui e entrei nessa conversão, porque o carro que estava seguindo ela, um estava à frente e outro atrás dela. Eu fui e entrei nessa conversão pequena de espaço. Porém, na mesma hora, a PM passou. Aí o carro que estava seguindo ela voltou, perguntou algo para ela, que ela falou na ocorrência, e foi isso. A polícia me abordou porque eu entrei na contramão, senão nem tinha acontecido nada", justificou o parlamentar no dia seguinte ao caso.

No documento, foram anexadas fotos do vereador consumindo bebidas alcoólicas em um bar da cidade, acompanhado de uma mulher.