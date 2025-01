Fuad Noman apresenta melhora, mas segue internado na UTI

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas com sinais de evolução no quadro clínico. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (12/01), ele permanece estável e está em processo de retirada progressiva da ventilação mecânica.

Os exames laboratoriais mais recentes mostram melhora nos parâmetros infeccionais, o que permitiu a redução no uso de antibióticos. Fuad também iniciou reabilitação e sessões de fisioterapia, conforme orientação da equipe médica.

Apesar da evolução positiva, o prefeito ainda requer cuidados intensivos e acompanhamento constante. Durante sua internação, as demandas administrativas da prefeitura estão sendo conduzidas por sua equipe de governo.

Fuad está internado desde o dia 3 de janeiro, quando deu entrada no hospital com insuficiência respiratória aguda. Ele foi entubado e extubado três dias depois. Na última quinta-feira (9/1), ele voltou a necessitar do auxílio de aparelhos para a respiração.

Esta é a quarta internação do prefeito reeleito em um mês e meio. Fuad passou pelo período eleitoral em tratamento contra um linfoma não-Hodgkin. Uma semana antes do segundo turno, ele anunciou que o câncer estava em remissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O prefeito tomou posse de forma remota no primeiro dia do ano. Em 4 de janeiro ele se licenciou do cargo por questões médicas. Desde então, a Prefeitura de Belo Horizonte está sendo comandada por seu vice, o ex-vereador Álvaro Damião (União Brasil).