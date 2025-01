Fuad Noman volta a ser entubado após seis dias internado

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Fuad Noman (PSD) foi novamente entubado nesta quinta-feira (9/1). Um boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei aponta que o prefeito de Belo Horizonte apresentou uma instabilidade respiratória e precisará de uma traqueostomia percutânea. A operação será realizada nesta sexta (10/1).



O chefe do Executivo da capital mineira está internado desde a última sexta-feira (3/1) e tratando os sintomas de uma pneumonia. Ele deu entrada no hospital com insuficiência respiratória aguda e precisou ser entubado. Dois dias depois, Fuad passou a respirar sem a necessidade de aparelhos, mas voltou a fazer uso do auxílio mecânico nesta quinta.

Fuad passou pelo período eleitoral aliando seus compromissos de campanha com a luta contra um linfoma. Ainda antes do segundo turno, o prefeito celebrou a remissão da doença, mas, posteriormente, teve complicações de saúde aliados ao tratamento oncológico.







Ele foi internado pela primeira vez em 23 de novembro. Na ocasião, o prefeito sentia dores fortes nas pernas, decorrentes de uma sequela do tratamento oncológico. E recebeu alta cinco dias depois.

A segunda internação ocorreu entre 6 e 14 de dezembro, quando ele deu entrada no Mater Dei com sinusite e pneumonia. A terceira hospitalização durou quatro dias e se iniciou em 19 de dezembro, quando o prefeito apresentava um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Na manhã de 3 de janeiro, dia de sua quarta internação, a Prefeitura de Belo Horizonte emitiu uma nota oficial em que informava a entrada de Fuad no hospital Sarah Kubitscheck, para um tratamento de reabilitação com sessões de fisioterapia. Horas mais tarde, foi divulgada a nova hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Mater Dei, onde faz uso de aparelhos para viabilizar sua respiração.



As seguidas internações obrigaram o prefeito a se licenciar do cargo, inicialmente, por 15 dias. Desde o último sábado (4/1), a capital mineira é governada pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil).