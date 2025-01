O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), continua apresentando melhora em seu quadro de saúde, segundo o boletim do Hospital Mater Dei desta terça-feira (7/1). O documento confirma que o chefe do Executivo está “lúcido e orientado”, mas vai seguir internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem previsão de alta.

Segundo o boletim assinado pelos médicos Dr. Enaldo Melo de Lima e Dr. Anselmo Dornas Moura, o prefeito da capital apresentou evolução clínica nas últimas 24 horas, com melhora nos parâmetros infecciosos.

Fuad está internado desde a última sexta-feira (3/1) com insuficiência respiratória aguda, em decorrência de uma pneumonia. O prefeito chegou a ser entubado para receber ventilação mecânica, sendo extubado na noite de domingo (5/1) para receber suporte de oxigenoterapia por meio de cateter nasal.

A internação do prefeito é a quarta nos últimos 40 dias. Fuad Noman havia sido hospitalizado em 23 de novembro, quando ele foi internado com dores nas pernas decorrentes de sequelas de um tratamento oncológico realizado ao longo de 2024.

Posteriormente, Fuad foi internado no início de dezembro, também por um quadro de pneumonia, agravado por uma sinusite. Já no dia 19 do último mês, o prefeito apresentou um quadro de diarreia e sangramento intestinal que foram responsáveis pela última hospitalização.

No sábado (4/1), a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Fuad entraria de licença médica a princípio, por 15 dias.

Segundo nota enviada à imprensa pela PBH, a licença acontece conforme atestado médico emitido pelo Dr. Enaldo Melo de Lima, para o tratamento de pneumonia. Neste período de ausência de Fuad, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), assume interinamente o comando do Executivo municipal.