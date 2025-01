Pimenta ainda foi coordenador das ações do governo federal no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), nesta terça-feira (7/1). O acerto da saída do ministro responsável pela comunicação da Presidência da República foi sacramentado no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira.

O cargo será ocupado pelo publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula em 2022, e que já era ventilado para o posto nas últimas semanas. Em entrevista ao O Globo, Pimenta confirmou que trabalha em uma transição com o publicitário, para que ele possa assumir já na próxima semana.

“Estamos conversando entre equipes no sentido de que possamos fazer da melhor maneira possível. Nosso compromisso maior é com o projeto do presidente Lula, e ninguém mais do que eu quer que ele tenha êxito e sucesso no trabalho que ele vai desenvolver aqui”, disse.

A troca no posto faz parte da estratégia do presidente para melhorar a comunicação do governo e melhorar os índices de aprovação, uma vez que Sidônio Palmeira seria um nome mais técnico do que Paulo Pimenta, deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com Pimenta, sua função no governo será definida após o retorno das suas férias. Existe a possibilidade do ministro ser líder do governo na Câmara, cargo ocupado pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE).