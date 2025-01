O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não participará do evento em memória dos dois anos do 8 de janeiro de 2023, data em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

A cerimônia, prevista para esta quarta-feira (8/1), será realizada no Palácio do Planalto a partir das 9h30. Segundo a assessoria do presidente do Senado, ele estará ausente em razão de uma "viagem ao exterior, programada anteriormente". O Senado será representado na cerimônia pelo primeiro vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Conforme informou o Estado de Minas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi convidado para participar do ato. No entanto, sua participação ainda não foi confirmada.

Para o evento, Lula agendou discursos de políticos e um abraço simbólico à Praça dos Três Poderes, para relembrar a tentativa de golpe. Também serão reapresentadas as obras de arte danificadas durante os ataques — que passaram por restauração.

