Prefeitos comemoram vitória no Cimams, ao lado do deputado Arlen Santiago e do novo presidente da entidade, Adaildo Moreira (ao centro)

Nesta segunda-feira (6/1), foi realizada a eleição para a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams), que reúne prefeitos de 124 municípios do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. A eleição foi vencida por Adaildo Rocha Moreira (União Brasil), conhecido como Tampinha, que obteve 59 votos, superando os 35 votos de seu concorrente, José Aparecido Mendes Santos, o Zé Aparecido.

Adaildo Moreira é prefeito de Curral de Dentro, município com 7,4 mil habitantes, e assumiu o cargo para o seu segundo mandato. Já José Aparecido Mendes iniciou sua segunda gestão em Janaúba, cidade com 70,6 mil habitantes, destacando-se na produção de banana, criação de gado Nelore e na geração de energia solar fotovoltaica.

A eleição também foi marcada por uma disputa entre os deputados Arlen Santiago (Avante) e Paulo Guedes (PT), ambos com base eleitoral no Norte de Minas. Santiago endossou a candidatura de Adaildo Moreira, enquanto Paulo Guedes apoiou Zé Aparecido, que recebeu o apoio de oito prefeitos eleitos pelo PT. Adaildo, por sua vez, contou com o apoio do deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União Brasil).

Além disso, a eleição refletiu a competição entre os partidos União Brasil e PSD, que foram os mais votados na região em 2024. O União Brasil elegeu 16 prefeitos, enquanto o PSD obteve 13.

O Cimams, entre outras funções, apoia as prefeituras na elaboração de projetos para captação de recursos nas esferas estadual e federal. Após sua eleição, Adaildo Moreira conclamou todos os prefeitos e lideranças políticas da região a se unirem em torno de causas comuns do Norte de Minas, reforçando que a entidade representa todos os prefeitos, independentemente do partido.

Ele também destacou a importância de manter um diálogo constante com órgãos de controle, como o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), com foco na transparência das ações do consórcio.

Embora derrotado, José Aparecido Mendes parabenizou o vencedor e afirmou que a disputa havia chegado ao fim. "Agora, é hora de trabalhar em conjunto para que o Cimams possa desenvolver projetos e buscar recursos em Brasília, sempre com foco no benefício da nossa região", afirmou.