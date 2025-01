Influenciadores ligados à direita enfrentaram críticas após elogiarem Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro pelo filme Ainda Estou Aqui. A obra retrata o desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil, tema sensível no debate político.





Zanfa, influenciador com 328 mil seguidores, escreveu: "Quem não ficou feliz pela Fernanda por picuinha ideológica já está com a alma corroída por essa polaridade artificial que criaram no nosso país. Sinto é pena."

O comentário gerou reações, incluindo críticas de seus próprios seguidores. Um deles rebateu:

"Zanfa, sua posição sobre o Globo de Ouro da Fernanda foi perfeita, mas te deixou 'isentão'. Isso seria ok se você não lucrasse com o perfil. Como seu público é majoritariamente bolsonarista, que você irritou, e os isentos não geram lucro, financeiramente não foi uma boa escolha."

06/01/2025 - 15:02 Lula organiza eventos para relembrar os dois anos do 8 de janeiro

06/01/2025 - 17:18 Zema sobre homologação do RRF: ‘Fim da ameaça que Minas viveu’

06/01/2025 - 17:41 Governadores da direita comemoram vitória de Fernanda Torres Leia mais

Outro influenciador, Peter Jordan, com mais de 1 milhão de seguidores, também foi alvo de ataques após criticar a politização da premiação: "Só aqui no Twitter que, ao invés de comemorarem uma vitória do Brasil, ficam nessa de 'em quem ela votou?', 'ain, mas Lei Rouanet', 'ain, mas ela fez o L'."

O comentário provocou tanto apoio quanto indignação. Uma seguidora defendeu Peter:"E novamente o Peter Jordan sendo cancelado por falar algo absolutamente lúcido, dessa vez sobre a Fernanda Torres. Essa bolha nerdola parece que teve o cérebro derretido com essa história de lacração e cultura woke."

Peter, que recebeu uma enxurrada de xingamentos, também reagiu: "Vocês precisam de terapia! Saiam dessas bolhas tóxicas enquanto ainda não tiveram o cérebro consumido."





Governadores

Dois governadores da direita brasileira celebraram a conquista do Globo de Ouro por Fernanda Torres. Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, usou o Instagram para enaltecer o talento da atriz. "A genialidade de uma atriz que interpreta e esbanja talento, humildade e inicia 2025 colhendo um prêmio inédito para a dramaturgia brasileira. À Fernanda Torres, a nossa gratidão por estampar o nome e a arte do nosso país nas manchetes do mundo todo. Orgulho", escreveu.

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, também parabenizou a artista. Em uma publicação, destacou que a premiação "emociona e reafirma o poder transformador de nossa cultura brasileira". Ele ainda exaltou a carreira de Fernanda: "Com sua brilhante trajetória e versatilidade, ela sempre nos emocionou com interpretações marcantes que transcendem fronteiras."



A postura de ambos contrasta com a de outros representantes da direita, que têm criticado o filme. Bolsonaristas alegam que a obra não reflete a realidade vivida durante o regime militar.

Enquanto isso, os governadores Romeu Zema (Minas), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ronaldo Caiado (Goiás), optaram por não comentar o feito de Fernanda Torres.

Entenda

A atriz Fernanda Torres fez história ao receber, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria Drama. Fernanda foi a primeira brasileira a conquistar o prestigiado prêmio. Na produção, ela interpreta Eunice Paiva, advogada e viúva do deputado federal Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar em 1971.