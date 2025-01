Gente como a gente! Após se tornar a primeira artista brasileira a vencer a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, na madrugada de segunda-feira (6/1), Fernanda Torres usou um meme do filme “Ainda estou aqui” nas redes sociais.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ela publicou uma imagem com a estatueta em mãos e escreveu na legenda “Ainda Estou Aqui trabalhando”. O meme já tinha viralizado nas redes sociais no fim do ano, durante o recesso. A piada era usada por quem não teve folga entre o Natal e o Ano Novo.

Meme do fim do ano viralizou nas redes sociais Reprodução / redes sociais

Apesar de a publicação ter sido feita depois das três da manhã, várias celebridades comentaram no post. "Te amamos", disse Tata Werneck. “Coisa Linda”, elogiou Tiago Iorc.





Fernanda Torres conquistou a estatueta por sua interpretação como Eunice Paiva em “Ainda estou aqui”, filme de Walter Salles. A vitória veio 25 anos depois de a mãe dela, Fernanda Montenegro, ser indicada à mesma categoria, em 1999, por “Central do Brasil”, também dirigido pelo cineasta, mas ela não levou o prêmio.