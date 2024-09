Na busca pelo Leão de Ouro no Festival de Veneza, o filme “Ainda estou aqui” foi aplaudido de pé por dez minutos após sua exibição na tradicional competição italiana.





Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015 pela Alfaguara, o longa é dirigido por Walter Salles e conta com um elenco estrelado, com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro dando vida a Eunice Paiva, mãe do autor. A obra narra a trajetória de Eunice e também reflete um dos períodos mais sombrios da história do Brasil.





A trama se desenrola na década de 1970, período em que o país vivia sob a repressão da ditadura militar. Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres (na juventude) e Fernanda Montenegro (na fase mais madura), precisa enfrentar a prisão e o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, ex-deputado federal cassado pelo regime.





Rubens foi sequestrado por agentes da ditadura em janeiro de 1971, torturado e morto. O fato só veio a ser oficialmente reconhecido com a divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade em 2014, mais de quatro décadas após seu desaparecimento.





O filme segue a luta de Eunice para descobrir o que realmente aconteceu com o marido. Além de mostrar o drama da busca por justiça e pela verdade sobre o destino de Rubens Paiva, “Ainda estou aqui” também trata dos desafios pessoais da personagem, que cuidou dos cincos filhos sozinha e teve os últimos anos de vida marcados por uma luta contra o Alzheimer.





Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, era engenheiro civil e deputado federal, e teve seu mandato cassado em 1964, após o golpe militar. Em 1971, ele foi preso e torturado até a morte em uma unidade do DOI-CODI no Rio de Janeiro. Sua história, marcada por um longo período de silêncio das autoridades, é entrelaçada no filme com a persistente busca de Eunice por justiça.





Além de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, o elenco do filme conta com nomes de peso como Maeve Jinkings, Marjorie Estiano, Antonio Saboia e Humberto Carrão. Valentina Herszage e a jovem atriz mineira Bárbara Luz completam o conjunto de atuações.





A estreia no Festival de Veneza lançou o filme como um forte candidato para premiações internacionais, incluindo especulações sobre uma possível indicação ao Oscar para Fernanda Torres. A data oficial de estreia nos cinemas brasileiros ainda não foi definida.