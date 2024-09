A partir de um olhar negro e LGBTQIAPN+ e transitando pelo pop, pelo R&B e por ritmos afrobrasileiros, o cantor e compositor mineiro Flip disponibilizou nesta sexta-feira (6/9), nas plataformas digitais, seu primeiro EP, “Corre”. O show de lançamento acontece no próximo dia 19, às 20h, no Spot Culture (Rua São Paulo, 978, Centro de BH).

Com quatro faixas, o EP possui um lado conceitual, unindo o cancioneiro de Flip com material audiovisual. O álbum conta ainda com a produção da DJ Black Josie, nome proeminente na cena musical negra de Belo Horizonte, e a participação do rapper Imane Ranne.

“O EP narra uma história de amadurecimento e busca por um sonho. O processo de gravação dos vídeos foi muito intenso, um verdadeiro corre. Tudo foi gravado entre maio e julho de 2023. Já as músicas só foram concluídas em 2024. Foi muito emocionante ver tantas pessoas empolgadas e envolvidas no projeto que nasceu comigo desde a escrita. Uma grande imersão”, relata o cantor.

O nome do disco alude ao empenho dele e dos demais envolvidos no trabalho. “‘Corre’ vem da gíria homônima utilizada pela juventude belohorizontina para descrever alguém que continuamente batalha para sobreviver e conquistar objetivos”, comenta.

O primeiro single do disco, “Nada vai mudar”, foi lançado em 16 de agosto deste ano. Dois dias depois, saiu o videoclipe da canção.

Natural de Cataguases, na Zona da Mata mineira, e atualmente em Belo Horizonte, Flip teve seu primeiro single, “Meu nego”, disponibilizado em 2021, em uma parceria com a cantora Michele Bernardino.