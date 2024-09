O romance “Dos que vão morrer, aos mortos”, do escritor Rafael Sette Câmara, será lançado nesta sexta-feira (6/9), na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O mineiro vai autografar o livro a partir das 20h, no estande da Editora Urutau.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Belo Horizonte também é personagem da história de Rafael, que tem Praça Sete, Rua Sapucaí, Edifício Maletta, Pampulha, Savassi e Cemitério do Bonfim como cenários.



“Laura, a personagem principal, está fazendo o almoço quando toca o telefone. Ela atende, deixa as panelas no fogo e sai, e seu corpo é encontrado 36 horas depois, em outra cidade. Essa é a história do meu livro e também a minha maior dor, porque foi assim que perdi minha mãe”, explica o autor.

Jornalista Rafael Sette Câmara promove passeios ligados à literatura criada em BH



Luto, perda e trauma são temas do romance que se tornou a maior pré-venda da Urutau, depois de viralizar no X, antigo Twitter, despertando a atenção de cerca de quatro milhões de pessoas.



Com 172 páginas, o livro custa R$ 60. O exemplar pode ser obtido no site da editora e diretamente com o autor por meio do Instagram (@rafaelsettecamara).