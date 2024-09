A mostra “O extraordinário universo de Leonardo da Vinci”, que será inaugurada nesta sexta-feira (6/9), no Espaço 356, em Belo Horizonte, traça um panorama da vida e da obra do artista renascentista que viveu na Europa do século 15.



Com uma área de 1.500 metros quadrados, a exposição é dividida em nove espaços, oferecendo ao público a oportunidade de mergulhar nas diferentes áreas de interesse de Da Vinci, como física, botânica, geometria, anatomia e arte.



Aberta à visitação diariamente, exceto às segundas-feiras, a exposição tem entrada gratuita, mas os ingressos devem ser retirados previamente no site.

A mostra utiliza recursos tecnológicos, como realidade aumentada, além de réplicas em grande escala das invenções e obras de Da Vinci. A experiência permite aos visitantes explorar de perto o legado do gênio italiano.



Após passar por São Paulo e Vitória, a montagem chega a Belo Horizonte como parte do projeto Memorial Vale Itinerante, uma iniciativa criada para manter as atividades culturais do Memorial Vale, que está temporariamente fechado para obras de renovação.



Segundo Wagner Tameirão, diretor do espaço, a exposição marca o início de uma nova fase, com o projeto itinerante levando cultura para diferentes regiões de Minas Gerais.

Os inventos de Leonardo Da Vinci em diferentes áreas do conhecimento são reproduzidos na exposição, que exibe vídeo de 25 minutos sobre suas criações Gladyston Rodrigues/em/D.A.press





Com curadoria de Thiago Carvalho, a exposição tem entrada gratuita e pode receber até 300 visitantes simultaneamente. Uma das novidades da versão montada em Belo Horizonte é a inclusão de duas salas extras. Em uma delas, os visitantes podem utilizar óculos de realidade virtual para passear pela "cidade ideal" criada por Da Vinci, um projeto desenhado para Milão, pensando em eficiência urbana durante o surto de peste bubônica. Na outra, objetos lúdicos estimulam a curiosidade das crianças sobre o universo do artista.



Logo na entrada, o público é introduzido ao clima da exposição com uma trilha sonora imersiva. Carvalho explica que, na sala dedicada à "Última Ceia", foi incluído um réquiem composto por um músico italiano, inspirado em uma partitura supostamente escondida na própria pintura. Nos demais espaços, sons que remetem à atmosfera renascentista foram selecionados para criar um ambiente de contemplação.



A “Última Ceia”, uma das pinturas religiosas mais emblemáticas de Da Vinci, é projetada em tamanho real, com mais de oito metros de largura. Originalmente pintada para o Duque de Sforza, ela foi criada para decorar a parede da Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, onde ainda está preservada. Na exposição, o público tem a oportunidade de ver detalhes e curiosidades sobre a obra.



Sala imersiva

O coração da mostra é a sala imersiva, equipada com quatro telões e projetores de última geração. Nessa área, um vídeo de 25 minutos, editado por inteligência artificial, apresenta os estudos, invenções e obras icônicas de Da Vinci, combinando animações e técnicas de computação gráfica.



A visita termina com uma réplica do ateliê de Da Vinci, incluindo uma versão em dimensões reais da "Mona Lisa", o famoso retrato da mulher com o sorriso e olhar misteriosos, também conhecido como "La Gioconda", principal atração do acervo do Louvre, na França.



“O EXTRAORDINÁRIO UNIVERSO DE LEONARDO DA VINCI”

Exposição imersiva no Espaço 356 (Rua Adriano Chaves e Matos, 100 - Olhos D'Água). Entrada gratuita com retirada de ingressos no site. Visitas terças, quartas e sextas, das 9h às 17h; quintas, das 9h às 20h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 10h às 17h.