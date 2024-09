Cláudio Venturini, Vermelho, Hely Rodrigues e Sérgio Magrão comemoram os 40 anos do 14 Bis, grupo veterano do pop rock nacional

As bandas 14 Bis, Velotrol, Chevette Hatch, Harley Queen, Elephant Cassino, Yvitu e Gabatela's estão entre as 14 atrações musicais do Festival Jungle Bier de Cervejas Artesanais, neste sábado (7/9), a partir das 11h, no Museu Histórico Abílio Barreto, com entrada franca.



“A atração principal será o 14 Bis, que fechará o evento. Estaremos também com bandas covers tocando sucessos nacionais e internacionais”, informa o produtor Bruno Orsini, criador do festival.

Cláudio Venturini revela que o 14 Bis fará um passeio por seus sucessos. “É uma coisa que a gente queria muito fazer, um show mais coeso”, afirma.

De acordo com o guitarrista, o grupo nem precisa passar o som antes dos shows, tamanho o entrosamento dos músicos. “Sai sempre redondinho”, garante Cláudio Venturini. “Afinal, são mais de 40 anos na estrada.”



Praticamente não há intervalo entre as canções. “Temos nos apresentado para plateias grandes e percebemos que, para shows assim, é preciso set list muito arrumado, não dar brecha. Muitos intervalos entre uma música e outra esfriam a plateia, fica chato. Felizmente, a gente conseguiu criar repertório muito legal e coeso”, comemora.



Além de Cláudio, formam a banda os músicos Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz), Christiano Caldas (teclados) e Hely Rodrigues (bateria).

Velotrol

Elvis Krause, vocalista da Velotrol, diz que a banda vai apresentar canções dos anos 1960 e 1970. O repertório terá clássicos de Led Zeppelin e Creedence Clearwater Revival, entre outros grupos.

“Vamos estrear outra formação, agora com teclados. Estarão no palco comigo Natan Augusto (guitarra), André Torres (bateria), Vinícius Marques (baixo), Gabriel Gabruga (teclados) e Fred Sasso (guitarra)”, anuncia.

Por sua vez, a Chevette Hatch levará para o palco sucessos do pop rock oitentista. “Fundamos o grupo em abril de 2005, faremos 20 anos em 2025. A gente começou com aquele mote do thrash 1980, depois fomos ampliando o repertório e hoje tocamos Legião Urbana, Pink Floyd, Bon Jovi, Kid Abelha, Ritchie, Blitz, Rosana, Raimundos, Barão Vermelho, Queen, Jota Quest, Skank e Dr. Silvana, entre outros”, conta o vocalista Mário Mello.

“Nosso set list é composto só por sucessos. Fazemos um show pra cima, a galera canta e dança o tempo todo”, garante. Além de Mário Mello, o grupo reúne Maria Amélia (voz), Júlio Kappa (guitarra), Dinho BX (baixo), Marcelo Lima (teclados) e Danilo Temponi (bateria).

Paraíso Veg

O produtor Bruno Orsini informa que o Jungle Bier contará com oito cervejarias, além de estandes do Maria das Tranças, Bar da Lora, Abóbora, Hofbräuhaus BH, Casa do Porto, Patorroco e Churras BH, entre outros restaurantes e bares. A novidade desta edição é o Paraíso Veg, área dedicada ao público vegano.

“A gente busca harmonizar pratos com cervejas especiais. Então, teremos pares de restaurantes com cervejarias e dicas de harmonizações. Por exemplo, o Maria das Tranças e Albanos oferecem frango ao molho pardo harmonizado com a cerveja brown ale”, explica.

O evento é pet friendly e haverá homenagem especial ao aniversário de três anos do Original Niners Moto Clube.



20º FESTIVAL JUNGLE BIER DE CERVEJAS ARTESANAIS



Neste sábado (7/9), das 11h às 22h, no Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim). Entrada franca.

