Criado em agosto de 2022 no bojo do projeto BH Cult, o festival Blues na Praça já contabiliza 22 edições. Realizado mensalmente na Praça Alaska, no Sion, onde reúne bandas representantes do gênero musical, o evento tem, a cada ano, uma edição especial realizada na Savassi. A de 2024 será neste domingo (8/9), das 11h às 19h, com shows de Caramelo's Blues, Berico Roots e Gustavo Andrade Blues.

Criador do BH Cult, o produtor Amaury Sodré Jr. diz que o Blues na Praça talvez seja o único projeto dedicado ao gênero no Brasil realizado mensalmente, de graça, em um espaço público. Isso é reflexo do interesse crescente do público, aponta.



“Bares que antes só abriam para shows de rock agora estão incorporando o blues na programação. Esta cena existe há bastante tempo, mas vem ganhando força. Eventos como o Blues na Praça ajudam a promover a ampliação”, afirma.

Marcelo Lopes, guitarrista e vocalista da banda Caramelo's Blues, aponta o fortalecimento da cena ao longo dos últimos anos. Cita artistas veteranos como Auder Jr., Alexandre Araújo e Gustavo Andrade, dizendo que eles abriram e, com persistência, ampliaram o espaço para o blues na capital mineira.



“O blues esteve em baixa, mas voltou a ter mais visibilidade. O que falta, na minha opinião, é mais espaços para shows. O público recebe bem, mas acredito que a cidade ainda está carente de melhor oferta de apresentações ao vivo”, destaca o guitarrista.

Em agosto, o bluesman americano Lil Jimmy Reed veio a BH tocar com bandas mineiras



A Caramelo's Blues foi criada em meados do ano passado, a partir do encontro de Lopes com Marcelo Fidjol (baixo) e J.R. Peixoto (bateria), com o propósito de executar o blues rock das décadas de 1960 a 1980, representado por Eric Clapton, B.B. King e Stevie Ray Vaughan.



“Também tocamos outros grupos e artistas nacionais e internacionais que dialogam com o estilo, como Cazuza, Rolling Stones, Beatles, Rita Lee”, pontua.



A escolha dos convidados de cada edição é orientada pelo desejo de mesclar nomes consolidados na cena com bandas novatas, diz o produtor Sodré Jr. A escalação de domingo é representativa dessa diretriz, reforça.



“A gente tem o Gustavo Andrade, fera do blues de BH, com produção autoral e já com projeção nacional, e tem o Berico Roots, que está estreando na programação, com pegada dançante, mais soul blues, o que é interessante para variar”, diz.



Além da música, o evento contará com praça gastronômica oferecendo variedade de pratos e petiscos que harmonizam com chopes artesanais. O cardápio também inclui diversos doces.



23º BLUES NA PRAÇA



Com bandas Caramelo's Blues, Berico Roots e Gustavo Andrade Blues. Domingo (8/9), das 11h às 19h, na Savassi. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

OUTRAS ATRAÇÕES





>>> TAMBOR MINEIRO

O Festejo Tambor Mineiro ganha nova edição neste domingo (8/9), das 10h às 21h, na Funarte-MG (Rua Januária, 68, Centro). A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Realizado há 22 anos por Maurício Tizumba, o evento vai receber a irmandade Os Carolinos, de BH; a Banda Dançante do Rosário de Santa Efigênia, de Conselheiro Lafaiete; e dois grupos de Ouro Preto: Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia.



>>> MAURÍCIO MANFRINI

Criador do personagem Paulinho Gogó, o ator Maurício Manfrini apresenta neste sábado (7/9), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), seu novo espetáculo, “Só e bem acompanhado”. A inteira custa R$ 90 (plateia 1), R$ 80 (plateia 2A) e R$ 70 (plateia 2B), com meia na forma da lei, à venda na plataforma Eventim. No domingo (8/9), às 20h, Manfrini leva o espetáculo para o Teatro Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119, Betim), com ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> “CAUSOS DE BRASÊRO”

O ator e diretor Marcelino Ramos ocupa, nesta sexta-feira (6/9) e sábado (7/9), às 20h, e no domingo (8/9), às 19h, o palco do Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com o espetáculo cênico-musical “Causos de brasêro”. Textos reúnem histórias de assombração, valentia e da esperteza típica do mineiro do interior. Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla.