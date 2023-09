677

Audergang vai se apresentar às 16h no Blues na Praça, prometendo repertório em que o tradicional ritmo americano se encontra com o rock and roll Marcela Polido/divulgação

Audergang, Alexandre da Matta & The Black Dogs e Little Butter, bandas de Belo Horizonte dedicadas ao blues, participam de projeto ao ar livre neste domingo (10/9), na Savassi, com entrada franca. Serão oito horas de música. Audergang, Alexandre da Matta & The Black Dogs e Little Butter, bandas de Belo Horizonte dedicadas ao blues, participam de projeto ao ar livre neste domingo (10/9), na Savassi, com entrada franca. Serão oito horas de música.





Os quatro se uniram com o objetivo de tocar blues tradicional, mais especificamente os estilos jump blues e boogie-woogie. Em 2019, lançaram o primeiro disco, “Little Butter’s boogie”, com nove faixas autorais em inglês. O segundo álbum está previsto para o final deste ano.

'Batendo pezinho'

Eduardo Sanna conta que a história dele com o blues já soma uma década. “Participei de outras bandas aqui de BH, sempre como gaitista, mas elas não tocavam o blues tradicional da forma como eu gostaria, mais dançante. Era uma coisa mais lenta, que o pessoal ouve batendo pezinho”, comenta.





Little Butter foi batizada com o apelido de Eduardo e faz referência ao gaitista americano Little Walker (1930-1968). “Queremos botar a galera para dançar, reproduzindo o que o blues fez nas décadas de 1940 e 1950”, explica o gaitista.





O repertório de hoje terá canções do disco de estreia, além de composições dos mestres americanos Little Walker, Big Walter Horton (1921-1981) e B.B. King (1925-2015). O grupo promete mostrar algumas inéditas do novo álbum.





“São raros os eventos com essa longevidade, gratuitos e democráticos, que recebem qualquer pessoa que se interessar por música”, diz Sanna a respeito do Blues na Praça.





Às 16h, Audergang leva para o palco o encontro do blues com o rock. Idealizada pelo guitarrista Auder Júnior, a banda mineira foi criada em 2007 e acaba de voltar do Equador, onde participou do Quito Blues International Festival 2023.





Formado por Auder Júnior (guitarra), Osmar Souza (gaita), Braza (baixo) e Túlio Bastos (bateria), o grupo lançou o EP “Blues da chuva” (2014) e quatro discos: “Is the only way” (2007), “Soul to shuffle” (2011), “Blues for the blues” (2015) e “No time 4 little troubles” (2018).

No palco do ídolo

Auder conta que ainda criança ficou impactado ao ouvir Santana e Johnny Winter (1959-2014), referências para ele até hoje. Em 2010, o guitarrista abriu o show de Winter em Belo Horizonte.





O encontro rendeu a música “When I met Johnny Winter”, que será apresentada neste domingo. Além dela, o repertório tem canções autorais e releituras de Stevie Vaughan, Santana e Muddy Waters.





“O blues é interessante, porque você tem a liberdade de tocar canções de outras pessoas, mas não no critério cover. Você pode colocar ali a sua interpretação. Nunca tocamos o blues duas vezes da mesma forma, as canções sempre mostram a nossa personalidade”, observa Auder Júnior.

De acordo com ele, o estilo agrada tanto a fãs de samba quanto de heavy metal. “É superlegal a oportunidade de tocar na praça. A gente vê as crianças curtindo, às vezes tendo o primeiro contato com um dos ritmos mais influentes da música popular do século 20”, comenta.





Outras edições do projeto foram realizadas na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, e na Praça Alasca, no Sion. O evento deste domingo está aberto a pets e conta com espaço especial para crianças, além de área de alimentação.

BLUES NA PRAÇA

Neste domingo (10/9), até as 18h. Com Little Butter (10h30), Alexandre da Matta & The Black Dogs (13h) e Audergang (16h). Avenida Getúlio Vargas, 1.448, Praça da Savassi. Entrada franca, com retirada de ingressos no site Sympla.









* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria