Podé faz show às 15h de sábado (31/8) no palco principal montado no campus do UniBH

Chega à 11ª edição o Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC), que será realizado com muita música neste sábado (31/8), a partir das 11h, no campus Buritis do UniBH. O FICC se juntou ao projeto Sabores Beagá para promover a Festa da Massa & BBQ.

O palco principal vai receber as bandas Ummagumma (MG), Pearl Jam Cover (SP), Hurricanes (SP), o cantor e compositor mineiro Podé (ex-Tianastácia) e a FICC Beer Band, formada por músicos da cena de BH, como Ricardo Koctus (Pato Fu), Daniel Mazzochi (Cash), Léo Lachini e Maurinho Berro D’água (ambos ex-Tianastácia), além dos alunos da School of Rock.



Podé se apresenta às 15h. Ano passado, ele foi atração do FICC ao lado de Lelo Zaneti (ex-Skank). “Agora estarei acompanhado dos amigos da banda Texas. Vou mostrar repertório autoral, alguns clássicos do Tianastácia e músicas internacionais”, adianta.



Novos parceiros

Depois de deixar o Tianastácia em 2022, Podé cantou no Dia Mundial do Rock, na Praça da Estação, em 2023, e deu uma pausa na carreira. “Nesse meio tempo, conheci a galera nova da Texas, que faz rock e blues. Começamos a nos apresentar fora de BH, fizemos vários shows e foi muito legal”, diz ele.



Texas reúne André Bandeira (guitarra), Marcelo Teles (baixo), JR Gigante (teclados) e Eric (bateria). Podé conta que nunca deixou de tocar músicas do Tianastácia em seus shows. “O Tia faz parte da minha história. Não tenho nenhuma briga com os meninos, gosto muito deles”, garante.

O guitarrista Auder Jr. e o gaitista Osmar Souza participam da Roda de Blues, a partir das 13h de sábado (31/8) Marcela Polido/divulgação



O guitarrista, cantor e compositor Auder Jr. abre o sábado, às 13h, com a Roda de Blues, que é realizada há oito anos no Clã Espaço e Cultura. “É um projeto descontraído, tocamos blues em volta de uma mesa de boteco, tomando cerveja e improvisando com os amigos”, comenta.



O repertório vai de Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan e Muddy Watters a Robert Johnson, B.B King e Albert Collins, entre outros.



“Teremos a participação da minha filha Louise. Ela vai cantar uma da Carole King, outra do Fred King e um blues da Rihanna, chamado 'Love on the brain', que é para nos aproximarmos mais do público jovem”, diz Auder.



Além de Louise e Auder (guitarra e voz), fazem parte da roda Luiz Cláudio (bateria), Osmar Souza (gaita), Sandro Veríssimo (teclados), Breno Melo (baixo), Fernanda Rocha (voz).

Churrasco e massas

Fred Barros, idealizador do FICC, espera cerca de 7 mil pessoas neste sábado. “É a primeira vez que fazemos o festival no UniBH. Fechamos parceria com o Sabores, eles estão levando 12 estações de churrasco e duas de massas”, informa.



“Teremos várias cervejarias, sendo cinco de São Paulo e uma da Califórnia”, comenta. Além disso, o FICC vai produzir sua própria cerveja colaborativa. “Ela é feita pelo Max Falcone, filho do Marco Falcone, que nos deixou no início do ano. Faremos homenagens ele, ao Adriano Falabella (apresentador de TV), ao chef Kiki Ferrari e também ao Plínio Off Road, uma lenda dos jipes”, conclui.



FESTA DA MASSA & BBQ



Sábado (31/8), a partir das 11h, no UniBH (Rua Líbero Leone, 259, Buritis). Ingressos: R$ 45 (meia social, 3º lote) e R$ 100 (entrada e cinco chopes), à venda na plataforma Sympla.

OUTRA ATRAÇÃO

>>> FESTA ALEMÃ

A Festa Alemã será realizada sábado (31/8), a partir do meio-dia, na Praça Quatro Elementos, no Bairro Jardim Canadá. O evento contará com comidas, bebidas, danças e músicas típicas da Alemanha. Estarão presentes as cervejarias Krug Bier, Slod, Albanos, Verace, Hofbräuhaus, Stadt Jever, Läut e Küd. A música vai ficar por conta das bandas Lurex, Cash, Big Ones, Harley Queen e Alemão Cascudo, essa última especializada em canções típicas. Outra atração é o Grupo de Dança Folclórica Schmetterling. Ingressos a R$ 15, R$ 20 e R$ 60 (espaço kids), à venda na plataforma Sympla.