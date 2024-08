A temporada de shows dos vencedores do 23º Prêmio BDMG Instrumental começa nesta quarta-feira (28/8) e segue até 27 de novembro. A série começa com o violinista Guilherme Pimenta, de Montes Claros (Norte de Minas), que convida o violinista francês Nicolas Krassik para compartilhar temas instrumentais dos dois artistas.

O artista mineiro vem se destacando na cena instrumental por trazer seu instrumento para o contexto da improvisação e da música popular. A apresentação seguinte, em 18 de setembro, traz o clarinetista belo-horizontino Felipe Rossi, que convida o violonista carioca Daniel Murray.

Já em 30 de outubro, o baterista de BH Arthur Rezende convida a saxofonista florianopolitana Gaia Wilmer. Para encerrar as apresentações, no dia 27 de novembro, o violonista Marcos Ruffato, de Uberlândia, recebe o baixista paulistano Itiberê Zwarg.

Todos os shows ocorrem no Teatro I do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários), sempre às quartas, às 20h, com ingressos gratuitos e retirada pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria local. Informações: (31) 3431-9400.