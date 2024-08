"Casulo", de Leonie Krippendorff, mostra as transformações de uma garota de 14 anos. Longa abre a programação, hoje, no Humberto Mauro

F. W. Murnau, Wim Wenders e Rainer Werner Fassbinder são alguns dos renomados diretores alemães. No entanto, nomes contemporâneos, embora menos conhecidos, também têm feito filmes importantes e marcantes para manter a tradição cinematográfica do país europeu.

Com foco no cinema alemão atual, o Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro), em parceria com o Instituto Goethe, realiza a mostra “Novas direções na Alemanha”, que começa nesta terça-feira (27/8) e segue até 1º de setembro.



A mostra apresenta filmes que refletem as complexidades da sociedade alemã atual, com destaque para o trabalho de cineastas mulheres. “Casulo” (2020), de Leonie Krippendorff e que abre hoje a programação, narra a história de Nora, uma tímida menina de 14 anos em Berlim que passa por transformações profundas durante um verão marcante.

Sexismo

Já “Toubab” (2020), de Florian Dietrich, é uma comédia sobre dois amigos que se veem obrigados a casar para evitar a deportação de um deles, e aborda questões como migração, racismo e sexismo. Outro destaque é “Le prince” (2021), de Lisa Bierwirth, que explora um intenso caso de amor entre uma curadora artística e um empresário congolês no cenário pós-colonial de Frankfurt.

Será exibido um filme por dia, sempre às 19h. Todas as sessões têm entrada gratuita, com retirada de ingressos a partir de meia hora antes do início, na bilheteria do cinema.