Referência na produção de cerveja artesanal, o empresário Marco Falcone, fundador da Falke Bier, morreu na tarde desta sexta-feira (5/1). A informação foi confirmada ao Estado de Minas por familiares do empresário. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ex-diretor da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Falkone foi um dos pioneiros na produção da bebida artesanal em Minas Gerais e figura central deste movimento no país, com inúmeras contribuições para a indústria e a cultura cervejeira. No ano passado, ele foi finalista na categoria personalidade cervejeira do Prêmio Cumbucca.

Apaixonado pelo ofício, Falcone se transformou em um mestre dos cervejeiros brasileiros, e sua fama chegou até mesmo ao exterior. Fundada por ele e os irmãos, Juliana e Ronaldo, em 2004, a cervejaria familiar nasceu no sítio dos pais de Falcone, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde hoje está instalada a fábrica da empresa.

Além de empresário, ele presidia a Federação Brasileira de Cerveja Artesanal (Febracerva)e a Câmara Setorial da Cerveja, órgão ligado ao Ministério da Agricultura. Também era vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas do Estado de Minas Gerais (SindBebidas-MG).

Nas redes sociais, o perfil da Falke Bier publicou uma nota de pesar. “Sua perda, imensurável, será sentida por todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo”, diz o texto. Informações sobre sepultamento e velório do cervejeiro ainda não foram divulgadas.