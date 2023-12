A mineira Falk Wave, da cervejaria Falke Bier, subiu ao pódio da 3ª Copa Cerveja Brasil depois de conquistar a medalha de bronze e, assim, ser classificada como a terceira melhor cerveja artesanal do país. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (8/12), em São Paulo, pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).

Em seletiva anterior, a Falke Bier e outras 17 marcas levaram a medalha de ouro, sendo que a mineira conseguiu essa classificação na região Sudeste do Brasil. Com isso, todas elas ganharam inscrição para o World Beer Cup (Copa Mundial da Cerveja).

Fundada em 2004, a cervejaria mineira familiar nasceu da iniciativa dos irmãos Marco Antônio, Juliana e Ronaldo Falcone. Conforme explica ao Estado de Minas o sócio Marco Antônio Falcone, apesar da fábrica estar localizada em Ribeirão das Neves, na Grande BH, as bebidas só são comercializadas para outras cidades.

“Vendo para todo o estado, mas também recebemos, às vezes, solicitações de fora”, diz o empresário, assegurando que já houve vendas para todos os estados do país. Sem álcool, a bebida contém uma discreta adição de goiaba, além de ser levemente ácida.

3ª Copa Cerveja Brasil

O primeiro lugar do pódio ficou com a Colombina Cold Brew Lager, que recebeu a medalha de ouro na categoria “Best of Show”. Trata-se de uma cerveja pilsen produzida em Aparecida de Goiânia (GO) com infusão de café.

A medalha de prata foi conquistada pela cerveja Efeito Pigmaleão, da cervejaria Pineal, de Sorocaba (SP). A bebida tem como base uma fermentação mista que passa 16 meses em barris de carvalho francês. Ao todo, participaram do concurso 1.125 rótulos de 158 cervejarias localizadas em 19 unidades da federação.

As 300 amostras que receberam medalhas em cinco etapas regionais do concurso se classificaram para a final que, realizada esta semana, teve os vencedores anunciados nesta sexta-feira.

Pela primeira vez, o concurso nacional foi realizado nas cinco regiões do país, com avaliações presenciais das bebidas produzidas em fábricas de médio porte, microcervejarias e brewpubs (cervejarias pequenas).