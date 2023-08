SIGA NO

430

Cerveja está mais cara nos bares da Grande BH; petiscos também tiveram aumento PxHere/Reprodução

O preço médio da cerveja subiu nos bares da Grande BH nos últimos 6 meses. É o que afirma o site de pesquisa MercadoMineiro, que realizou entre os dias, 20 a 23 de agosto, um levantamento em 70 bares da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A cerveja Brahma de 600ml, presente em muitos bares da capital e região, custava em média R$ 10,36, e subiu para R$ 10,54, aumento de 1,77%. A long neck da Budweiser de 343ml subiu de R$ 8,74 para R$ 9,02, reajuste de 3,19%. A long neck da Stella Artois de 275ml, que custava R$ 9,56, subiu para R$ 9,77, diferença de 2,16% a mais. A Heineken de 600ml foi de R$ 16,27 para R$ 16,66, aumento de 2,38%. A Serramalte de 600ml tinha preço médio de R$ 12,64 e agora é de R$ 12.84, elevação de 1,76%.









A inflação no boteco também alcançou os petiscos, que sofreram aumento no preço médio das porções. A de batata frita, por exemplo, que custava em média R$ 25,51, subiu para R$ 26,51, aumento de 3,91%. A porção de mandioca frita, que custava em média R$ 22,89 saltou para R$ 23,64, elevação de 3,29%. A porção de carne de sol com mandioca foi de R$ 62,75 para R$ 65,45, reajuste de 4,30%. A porção de picanha, que tinha preço médio de R$ 102,16, agora custa, em média, R$105,29, aumento de 3%. E a porção de contra filé, de R$ 74,14 foi a R$ 76,71, aumento de 3,46%.

Variação

A variação é a comparação do menor e maior preço encontrado nos bares da Grande BH. O site de pesquisa alerta que as variações significativas nos preços se justificam em função da localização (bairro), infraestrutura e tradição do estabelecimento.

Bebidas

Cerveja Bohemia de 600ml pode custar de R$ 9,99 até R$ 14, variação de 40%.

Cerveja Brahma de 600ml pode custar de R$ 8 até R$14,90, variação de 86%.

Cerveja Brahma Duplo Malte de 600ml pode custar de R$ 8,90 até R$ 14,50, variação de 63%.

Cerveja Heineken de 600ml pode custar de R$ 14,80 até R$ 20,90, variação de 41%.

Cerveja Original de 600ml custando de R$ 10 até R$ 17,90, variação de 79%.

Cerveja Skol de 600ml custando de R$ 7 até R$12, variação de 71%.

Cerveja Stella de 600ml custando de R$ 11 até R$ 17, variação de 54%.

Long Neck da Stela de 275ml custando de R$ 8 até R$14, variação de 75%.

Caipirinha custando de R$ 8,90 até R$ 26, diferença de 192%.

Refrigerante em lata de 310 ou 350ml custando de R$ 4,50 até R$8, variação de 78%.

Suco natural de laranja de 300ml custando de R$ 4,50 até R$12, variação de 166%.

Comida

No caso das porções, o MercadoMineiro informa que é sempre importante avaliar e considerar a qualidade e quantidade, que podem justificar as diferenças de preços.

Porção de batata frita foi encontrada por R$ 13,90 até R$ 48,60, variação de 249%.

Porção de mandioca frita custando de R$ 15 até R$ 38, variação de 153%.

Porção de carne de sol com mandioca custando de R$ 48 até R$ 94, variação de 96%.

Porção de picanha custando de R$ 75 até R$ 179,80, variação de 139%.