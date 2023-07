O novo texto da reforma tributária, que está previsto para ser votado na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (6/7), prevê alíquota zero para a cesta básica, de acordo com o relator da proposta, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Oposição argumentava que a reforma poderia fazer com que o imposto para produtos do setor aumentasse em até 60%

De acordo com o relator, os itens já estavam na categoria de produtos que teria a taxação reduzida. Esse ponto vinha causando mal-estar e dando argumento para a oposição, que utilizou um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) no qual aponta que a reforma poderia fazer com que o imposto para produtos do setor aumentasse em até 60%.