Confederação de Municípios se manifesta por aprovação da reforma tributária

CNM fez reuniões com o relator Agnaldo Ribeiro e participou ativamente do debate da proposta

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidade que representa 5.202 municípios, manifestou apoio público à aprovação da reforma tributária que deve ser votada em primeiro turno nesta quinta-feira (5/7), na Câmara dos Deputados. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019 promove uma profunda alteração no sistema tributário brasileiro pela primeira vez desde 1965.

“Nós participamos dos debates acerca do tema há anos, atuando ativamente na construção dos textos em tramitação no congresso nacional”, disse o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacando ainda que o Brasil vive um “pandemônio tributário”.

“É prioritária a implementação de um modelo atualizado de sistema tributário, que fortaleça o federalismo brasileiro, busque proporcionar a simplificação, amplie a segurança jurídica e, consequentemente, impulsione o desenvolvimento econômico e social do país”, emendou Ziulkoski.

A CNM também ressalta um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostrando que, dos 5.568 Municípios brasileiros, cerca de 98% ganham arrecadação com a Reforma Tributária em um período de 20 anos, estimado para a transição da proposta. Os municípios representados pela entidade concentram cerca de 154 milhões de brasileiros.

O que é a reforma tributária

Em termos gerais, a reforma tributária vai eliminar cinco impostos que serão substituídos por um único com ramificações federais e estaduais. Gerido pela união será a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e outra gerida pelos estados e municípios, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). As alíquotas serão definidas posteriormente, por meio de Lei Complementar, por estar sujeita a alterações futuras.

Segundo a CNM, o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), acatou uma proposta de criar um “seguro-receita” garantido até 2079, separando 3% da arrecadação do IBS, para os 108 municípios que podem perder arrecadação.

O fim de certos impostos estaduais e municipais é uma crítica dos opositores à reforma. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , por exemplo, chegou a dizer que a proposta “fere o pacto federativo”. A reforma tributária também estabelece o Imposto Seletivo (IS), uma sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente.

A centralização da arrecadação no Conselho Federativo também é alvo de ressalvas de prefeitos e governadores . Ele seria responsável pela divisão do imposto em duas frentes, arrecadando os tributos e repassando aos entes federativos o que é visto como perda de autonomia, no entanto, ele ainda passa por discussões sobre como será sua governança.