Cleitinho sobre Reforma Tributária: 'Se atrapalhar Minas, não tem voto não'

Cleitinho recebeu visita de Zema em seu gabinete na última terça-feira (4/7) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Durante passagem por Brasília para discutir a Reforma Tributária, o governador Romeu Zema (Novo) se reuniu com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Em vídeo publicado no perfil do chefe do Executivo mineiro, o parlamentar afirmou que só se posicionará pela aprovação do projeto se as reivindicações do estado forem atendidas.









O encontro com Cleitinho fez parte da agenda de Zema na terça-feira (4/7), quando ele se encontrou com outros governadores e parlamentares na capital federal para tratar sobre a Reforma Tributária, em pauta no Congresso Nacional nesta semana.





Segundo o governador mineiro, a reforma é fundamental para o país, mas disse que o texto atual fere o pacto federativo. Além de criticar a velocidade com que o projeto está sendo discutido em Brasília, ele questionou a participação dos estados na formação do conselho tributário.









“A reforma está criando um conselho tributário aonde cada estado tem um voto, e nós temos estados que são muito diferentes. Nós não queremos estados do Sul e Sudeste, que são só sete votos em um conselho de 27, mas que representamos mais da metade dos brasileiros, amanhã seremos prejudicados. Termos aprovação de regulação que tornem as nossas economias que são as mais dinâmicas, menos competitivas, que tirem recursos de nós", disse.





As reivindicações desta natureza têm sido recorrentes no discurso de Zema. Durante encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) com governadores das regiões em Belo Horizonte no mês passado, os líderes dos estados afirmaram que organizam melhor sua influência em Brasília e tinham como foco central a discussão sobre a Reforma Tributária.