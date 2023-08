430

No posto na Avenida Niquelina, Região Leste da capital mineira, os clientes relataram a mudança quase imediata Jair Amaral/ EM/ D.A Press Consumidores de Belo Horizonte afirmaram à reportagem do Estado de Minas nesta terça-feira (15/8) que notaram um aumento no preço do litro da gasolina em vários postos de combustíveis na cidade.



O reajuste estaria sendo praticado pelos estabelecimentos um dia antes do anunciado pela Petrobras. Segundo a empresa anunciou na manhã de hoje, os valores do litro da gasolina e do diesel estarão mais caros a partir desta quarta (16/8) nas distribuidoras.



Já o diesel, aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%. Segundo a Agência Brasil, a gasolina A, produzida pelas refinarias de petróleo e entregue diretamente às distribuidoras, terá o preço médio aumentado em R$ 0,41 por litro e será vendida às distribuidoras por R$ 2,93. O aumento é de cerca de 16%.Já o diesel, aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%.

A estatal justificou os aumentos afirmando que os preços do petróleo se consolidaram em outro patamar e a empresa está "no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares".

O Estado de Minas esteve nas ruas ao longo da manhã e início da tarde de hoje e ouviu várias reclamações dos consumidores em relação aos preços praticados.





"Pesa no bolso", diz o motorista Mauro Ernani Jair Amaral/ EM/ D.A Press Em um posto na Avenida Niquelina, Região Leste da capital mineira, clientes relataram que na semana passada o litro de gasolina estava R$ 4,99. No domingo (13/8) mudou para R$ 5,19 e, no fim da manhã de hoje, já estava R$ 5,59. A variação foi de 12,02% em menos de uma semana.



"Esse aumento vai impactar no transporte e preço dos alimentos, isso que me preocupa. Pesa no bolso, porque eu gasto um tanque por semana, são quatro mensais", diz o motorista Mauro Ernani.





Motoristas ouvidos pela reportagem apontaram que houve aumento nos preços da gasolina em postos localizados na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul; na Rua José Rodrigues Pereira, Região Oeste; na Avenida Antônio Carlos, Região da Pampulha e Rua Anapurus, Região Nordeste da cidade.



A reportagem entrou em contato com os postos citados, mas não obteve retorno.









"O custo de reposição de estoque nas refinarias da estatal, que passam o combustível às distribuidoras é imediato, mas fica a cargo do empresário decidir se repassa o valor", disse o Minaspetro, por meio de nota. Pela manhã, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou que, apesar de o aumento ser imediato para as distribuidoras, não era possível prever quando a alta chegará nas bombas. "O custo de reposição de estoque nas refinarias da estatal, que passam o combustível às distribuidoras é imediato, mas fica a cargo do empresário decidir se repassa o valor", disse o Minaspetro, por meio de nota.