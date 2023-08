Por que em Roraima não teve apagão? Entenda

438

Único estado brasileiro desconectado do Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável pela produção e transmissão de energia elétrica, o sistema energético de Roraima é operado por termelétricas que funcionam, em grande parte, a diesel.





"Informamos que Roraima é o único estado não interligado ao Sistema Interligado Nacional-SIN, por isso não houve impacto", disse a Roraima Energia, em nota.





O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que uma ocorrência na rede de operação do SNI interrompeu o fornecimento de 16 mil megawatts (MW) de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, afetando também o Sudeste.



Apenas Roraima não registrou ocorrências de queda de energia

e carga no sistema. O apagão afetou o Distrito Federal e 25 estados do país.

Apagão de cinco horas

No entanto, mesmo sem estar interligado ao SIN, em Roraima há frequentes quedas de energia. A mais recentes foi em abril, quando o estado ficou cinco horas sem energia.

Vale registrar que, no início deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma ordem de serviço que autoriza o início das obras que vão finalmente conectar Roraima ao SNI. Ao todo, serão investidos R$ 2,6 bilhões no projeto, que vai substituir usinas termelétrica.



Na ocasião, o ministro Alexandre Silveira, em nota divulgada pelo governo federal, declarou: "O decreto vai permitir realizar contratos para a trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil".





De 2001 a 2019, o estado de Roraima foi abastecido com a energia elétrica via Linhão de Guri, que ligava Boa Vista ao complexo hidrelétrico de Guri, em Puerto Ordaz (Venezuela). Foram mais de 18 anos com a energia do estado sendo fornecida pelo país vizinho. Mas depois de uma série de apagões na Venezuela, em 2019, o fornecimento foi interrompido e, desde então, Roraima é dependente de energia de termelétricas.