Apagão no país foi causado por ocorrência na rede elétrica nacional

Apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A) O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou, em nota, enviada na manhã desta terça-feira (15), que o apagão elétrico que atingiu todas as regiões do país e o Distrito Federal foi parte de uma "ação controlada" do órgão para evitar maiores danos a rede elétrica do país.

O blackout começou por volta das 08h. De acordo com o ONS, uma ocorrência levou à “separação elétrica” no sistema, como se as regiões Norte e Nordeste tivessem sido desconectadas da rede nacional. A distribuição de cerca de 16 mil megawatts de energia foi interrompida.









Em Minas, a Cemig confirmou que parte dos clientes mineiros foram afetados pelo apagão e que a energia foi prontamente restabelecida.