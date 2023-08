430

Reajuste de R$ 0,78 no preço do diesel também foi anunciado. Edesio Ferreira/EM/D.A. Press Um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel foi anunciado pela Petrobras nesta terça-feira (15/8). Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro), apesar de o aumento ser imediato, não é possível prever quando a alta chegará nas bombas, já que é decisão individual das empresas.









Nas refinarias da estatal, que passam o combustível às distribuidoras, o preço da gasolina vai subir R$ 0,41 por litro, para R$ 2,93. Enquanto o diesel terá alta de R$ 0,78 por litro, para R$ 3,80. O aumento passa a valer a partir desta quarta-feira (16/8).

Repercussão do aumento no mercado

Não necessariamente haverá prejuízo para um comércio, caso o empreendedor decida não alterar o valor do produto. Ainda de acordo com a instituição sindical, o varejo é o mercado mais competitivo do segmento de combustível, em que as margens de lucro podem ser apertadas. No entanto, a estratégia para permanecer no setor, depende dos custos de comercialização.





“O mercado é livre. Cada um precifica da maneira que julgar conveniente conforme seus custos operacionais.”





‘No limite da sua otimização operacional’

A Petrobras justificou os aumentos dizendo que os preços do petróleo se consolidaram em outro patamar e que a empresa está "no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares".