Apagão durou apenas 15 minutos em Minas Gerais, informa a Cemig

Metrô de Belo Horizonte ficou 30 minutos paralisado (foto: Jair Amaral/E.M./D.A. Press) O apagão que atingiu todas as regiões brasileiras na manhã desta terça-feira (15/8) durou apenas 15 minutos em Minas Gerais. As causas do incidente estão sendo apuradas pelo Ministério de Minas e Energia.





De acordo com a Companhia Elétrica de Minas Gerais (Cemig), o sistema elétrico que faz a distribuição de energia para os clientes mineiros foi afetado após o acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) do Sistema Interligado Nacional (SIN). A medida é considerada um movimento de segurança para evitar maiores danos.





“O desligamento ocorreu aproximadamente às 08h31 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, às 08h46. Todos os clientes afetados da área de concessão da Cemig Distribuição em Minas Gerais foram restabelecidos”, informou a empresa em nota.

Em BH, o apagão nacional interrompeu o funcionamento do metrô de Belo Horizonte.





12:49 - 15/08/2023 Apagão: dois terços dos bairros de Uberlândia ficaram sem energia Segundo a MetrôBH, que administra as linhas de transporte na capital mineira, os trens não circularam por 30 minutos, entre 8h30 e 9h. O sistema voltou a operar após às 9h e segue em processo de normalização.





Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma sala de situação para apurar as causas do incidente. Em Minas, a Cemig confirmou que parte dos clientes mineiros foram afetados pelo apagão e que a energia foi prontamente restabelecida.