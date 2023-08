Apagão: dois terços dos bairros de Uberlândia ficaram sem energia

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dois terços dos bairros ficaram sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (15/8). O trânsito foi afetado, houve registro de pessoa presa em elevador e moradores com dificuldades diversas pela falta de eletricidade. Há ainda informações de cidades como Uberaba, Araxá, Tupaciguara e Prata também com quedas durante a manhã.

O analista de tecnologia Leandro Silva saia de casa quando o elevador de seu prédio parou. “Eu entrei no elevador do meu condomínio e ele começou a descer, mas acabou a energia. Demorou mais ou menos uns 18 minutos para voltar e eu fiquei preso até que o vizinho pegou a chave-segredo, abriu e eu saí”, disse.

Moradores ainda tiveram problemas com serviços do dia e até quem iria aproveitar o feriado não pôde sair de casa por não ter como garantir a segurança da residência. “Eu ia sair de casa e o portão eletrônico travou. Eu não tinha a chave para deixar ele no manual e eu não posso deixar a casa até que a energia volte”, disse a gerente de uma loja Aline Rosa.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o problema de fornecimento de energia fez parte do apagão que atingiu as regiões norte, nordeste e sudeste do país.

“A Cemig informa que parte do sistema elétrico que atende os clientes de Minas Gerais foi afetada, na manhã desta terça-feira (15/8), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) do Sistema Interligado Nacional (SIN), que evita a propagação de desligamentos no SIN. O desligamento ocorreu aproximadamente às 08h31 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, às 08h46. Todos os clientes afetados da área de concessão da Cemig Distribuição em Minas Gerais foram restabelecidos. O ONS está avaliando as causas dessa ocorrência”, diz a nota da companhia.