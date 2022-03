Banda Tianastácia perde seu vocalista

Antônio Júlio, Beto Nastácia (no alto), Dudu Azevedo (embaixo) e Podé Nastácia (foto: Alexandre Neves/divulgação)

Alegando motivos pessoais e de saúde, o cantor Podé anunciou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (17/3), o seu afastamento do Tianastácia. Agora, em trio, o Tia continuará divulgando, mensalmente, os singles que farão parte do disco cheio, “Sonhos Loucos”, o 13º da carreira do grupo, criado em 1992.









Em um depoimento postado nas redes sociais, Podé, que entrou para a banda em 1997, não dá maiores detalhes sobre qual seria o seu problema pessoal e de saúde, apenas explica que está se afastando para se cuidar. Procurados pela reportagem do Estado de Minas, os integrantes não quiseram dar entrevista sobre o assunto. Apenas disseram que “darão maiores explicações posteriormente”.